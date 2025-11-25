E agora, vocês viram o Rei? Memória de Padilha não lembrou Pelé

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Um dos livros mais bem titulados do Raimundo Padilha foi Contação das Minhas Memórias.
Onde ele cobre mais de trinta mil dias de sua vida, valorizada pelo desempenho na Bolsa.
Esqueceu, entretanto, de mencionar a noite no Rio em que dona Luíza Távora nos mandou deixar, em seu Simca velho, no Estádio do Maracanã.
Para assistir ao sensacional Santos X Vasco, que vencia por 2 X 0, e Pelé empatou nos últimos minutos.
Antes de seus gols, truculenta zaga do Vasco pretendeu gozá-lo, Carlos Alberto dizendo para Brito: Ouvi dizer que tem um Rei por aí, e o central respondeu: Porém, não vi.
E quando marcou seu segundo, Pelé pegou a bola e respondeu perguntando: E agora, vocês viram o Rei?
Aposição do soneto Amigos, de Otacílio Colares, na parede norte do Belo Azul, me fez recordar outro grande evento da orla.
Quando Fernanda Quinderé e eu reavemos o Tamba Trio, que havia sido extinto.
No Front da Prainha, sentida ausência de Mônica Arruda, que nunca faltou.
Desta vez, convalescendo, após passar pelas mãos mágicas do dr Glauco Lobo.
Vânia Canamary conta receber Maria de Jesus Yarn, a cearense que domina Formentera.
E que, por sinal, festejou em seus dois restôs da linda ilha balear, natalício de quem agora a recepciona.
Terça, 25 de novembro: João Vicente Philomeno, que foi o vice-varão caçula de Chico e Beatriz .... Lara Teixeira, nora do Gera .... José Alberto Napoleão .... Sofia Braga .... Sérgio Fiúza, da imensa e saudável prole da Rua Pacajus.
"NÃO TENHO SAUDADE DE MIM, O QUE JÁ FUI NÃO MAIS ME INTERESSA"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.