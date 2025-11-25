E agora, vocês viram o Rei? Memória de Padilha não lembrou Pelé

Foto: NATÁLIA MAGALHÃES MEMORIA OP - RAIMUNDO PADILHA

Um dos livros mais bem titulados do Raimundo Padilha foi Contação das Minhas Memórias.

Onde ele cobre mais de trinta mil dias de sua vida, valorizada pelo desempenho na Bolsa.

Esqueceu, entretanto, de mencionar a noite no Rio em que dona Luíza Távora nos mandou deixar, em seu Simca velho, no Estádio do Maracanã.

Para assistir ao sensacional Santos X Vasco, que vencia por 2 X 0, e Pelé empatou nos últimos minutos.

Antes de seus gols, truculenta zaga do Vasco pretendeu gozá-lo, Carlos Alberto dizendo para Brito: Ouvi dizer que tem um Rei por aí, e o central respondeu: Porém, não vi.

E quando marcou seu segundo, Pelé pegou a bola e respondeu perguntando: E agora, vocês viram o Rei?

Foto: Acervo Pessoal Alcimor Rocha, ex-presidente do Ideal em duas vias, Administrativo e Conselho, e enteado Alexandre Cals, neto de Artur Silva, que, quando na Casa Civil, me envolveu e a Tereza Borges, no Cerimonial do Estado

RITMO DE VOLTA

Aposição do soneto Amigos, de Otacílio Colares, na parede norte do Belo Azul, me fez recordar outro grande evento da orla.

Quando Fernanda Quinderé e eu reavemos o Tamba Trio, que havia sido extinto.

CRAQUE

No Front da Prainha, sentida ausência de Mônica Arruda, que nunca faltou.

Desta vez, convalescendo, após passar pelas mãos mágicas do dr Glauco Lobo.

RETRIBUINDO

Vânia Canamary conta receber Maria de Jesus Yarn, a cearense que domina Formentera.

E que, por sinal, festejou em seus dois restôs da linda ilha balear, natalício de quem agora a recepciona.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 25 de novembro: João Vicente Philomeno, que foi o vice-varão caçula de Chico e Beatriz .... Lara Teixeira, nora do Gera .... José Alberto Napoleão .... Sofia Braga .... Sérgio Fiúza, da imensa e saudável prole da Rua Pacajus.

BON MOT

"NÃO TENHO SAUDADE DE MIM, O QUE JÁ FUI NÃO MAIS ME INTERESSA" Clarice Lispector



