A morte do general

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Coluna registra desaparecimento, domingo, no Rio, de Licínio Nunes de Miranda.
General de Exército cearense que, em 1964, depôs o presidente João Goulart.
Figurava na ala moderada das Forças Armadas, que optava pela democracia.
O conheci jogando basquete no Náutico, clube do qual foi diretor ou, pelo menos, sub.
Ele residia na Sena Madureira, bem detrás da Secretaria da Segurança Pública.
E foi ali que, levado pelo amigo Célio Fontenele, passei a mandar fazer minhas camisas, sempre com proveito.
Belo espetáculo presenciei na outra tarde, quando kitesurfistas, usando o Rio Barra nova.
Pareciam saudar a Ponte Capitão Bosco, que foi quem construiu; metendo a mão no próprio bolso.
Por enquanto, o Luiz Guimarães, da jubilada Vitória, não fez ainda baixar o banco de seis lugares.
Fazendo com que os esperantes dos ônibus não precisem sentar nas latas vazias de tinta.
Sociedade Cearense perde o gentleman italiano Guido Fasolini.
Pela simples razão de que morreu.
Quarta, 26 de novembro: Tereza Vasconcelos, viúva do Vicente Arruda, que, quando partiu, roda dominical de Santa Cruz também se foi .... Mônica Sanford, viúva do Joãozinho Gentil, de quem foi segunda mulher .... Lêda Maria Souto, confreira aqui de O POVO e de O POVO-CBN .... Márcia Pinheiro, nora caçula de Edmilson e Nicinha .... Paulla Valente, nora da Vera Sales.
"A AMIZADE É MAIS DOCE QUE A ÁGUA E MAIS NECESSÁRIA QUE O FERRO"
