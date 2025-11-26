A morte do general

Foto: Arquivo Pessoal ￼LICÍNIO Nunes de Miranda Filho

Coluna registra desaparecimento, domingo, no Rio, de Licínio Nunes de Miranda.

General de Exército cearense que, em 1964, depôs o presidente João Goulart.

Figurava na ala moderada das Forças Armadas, que optava pela democracia.

O conheci jogando basquete no Náutico, clube do qual foi diretor ou, pelo menos, sub.

Ele residia na Sena Madureira, bem detrás da Secretaria da Segurança Pública.

E foi ali que, levado pelo amigo Célio Fontenele, passei a mandar fazer minhas camisas, sempre com proveito.

Front da Prainha: Anfitriã Ana Sampaio e primeira-dama da Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, Gisele Barreto Crédito: Acervo Pessoal

PICTÓRICO

Belo espetáculo presenciei na outra tarde, quando kitesurfistas, usando o Rio Barra nova.

Pareciam saudar a Ponte Capitão Bosco, que foi quem construiu; metendo a mão no próprio bolso.

NA FILA

Por enquanto, o Luiz Guimarães, da jubilada Vitória, não fez ainda baixar o banco de seis lugares.

Fazendo com que os esperantes dos ônibus não precisem sentar nas latas vazias de tinta.

LIVRO DA NATA

Sociedade Cearense perde o gentleman italiano Guido Fasolini.

Pela simples razão de que morreu.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 26 de novembro: Tereza Vasconcelos, viúva do Vicente Arruda, que, quando partiu, roda dominical de Santa Cruz também se foi .... Mônica Sanford, viúva do Joãozinho Gentil, de quem foi segunda mulher .... Lêda Maria Souto, confreira aqui de O POVO e de O POVO-CBN .... Márcia Pinheiro, nora caçula de Edmilson e Nicinha .... Paulla Valente, nora da Vera Sales.

BON MOT