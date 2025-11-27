Correção sobre Pelé no Maracanã

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Leitores Narcélio Miranda e Carlos Peixoto pedem retificação, quem provocou o Pelé no Maracanã, e eu estava lá, foi o Fontana.
Que formava a zaga do Vasco, considerada das mais truculentas, com o Brito, e não Carlos Alberto.
Por sinal, os dois atuaram, embora apenas uma vez, na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 70.
Aconteceu no jogo com a Romênia, que o Brasil ganhou de 3 x 0, classificando-se em primeiro lugar para as finais.
Fontana passou todo o jogo reclamando dos companheiros, o que irritou o treinador Zagallo.
Aliás, foi o primeiro do time a perecer, pois trazia uma falha cardíaca.
No hall da Reitoria da Unifor, Cláudia Rebouças, filha do inesquecível Ney do Fortaleza, lança hoje, sete da noite.
Os Arquétipos do Marketing - O Código Invisível, com direito aos cantores Amaro Penna e Leandro Cavalcante.
Estenio Campelo recebe Medalha do Mérito Tamandaré.
Treze de dezembro, que é o Dia do Marinheiro.
Luciene Beviláqua, correspondente desta coluna À Leste do Éden, marcou folhinha segunda.
Mas, só amanhã festeja, no Ideal.
Quinta, 27 de novembro: Jefferson Quesado, primo aurorense que nasceu na Capital .... Ivan Lima Verde, legenda fazendária .... Francisco Monteiro, do São Carlos .... Marcus Lage, que só será abraçado amanhã, quando do lautíssimo almoço da Unidos do Natal.
"REPREENDE O AMIGO EM SEGREDO E ELOGIA-O EM PÚBLICO"
