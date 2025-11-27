Logo O POVO+
Correção sobre Pelé no Maracanã
Coluna corrige informação sobre quem provocou Pelé no Maracanã, indicando Fontana, e não Carlos Alberto, como o responsável
Pelé com a camisa do Tri (Foto: Arquivo / Divulgação)
Leitores Narcélio Miranda e Carlos Peixoto pedem retificação, quem provocou o Pelé no Maracanã, e eu estava lá, foi o Fontana.

Que formava a zaga do Vasco, considerada das mais truculentas, com o Brito, e não Carlos Alberto.

Por sinal, os dois atuaram, embora apenas uma vez, na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 70.

Aconteceu no jogo com a Romênia, que o Brasil ganhou de 3 x 0, classificando-se em primeiro lugar para as finais.

Fontana passou todo o jogo reclamando dos companheiros, o que irritou o treinador Zagallo.

Aliás, foi o primeiro do time a perecer, pois trazia uma falha cardíaca.

Com filhos Beto, Rodrigo e Roberto, festejaram Bodas de Ouro no Recife, onde moram, Grácia e Carlos Roberto Miranda, irmão de Narcélio e Mônica (Foto: acervo pessoal)
SHOW

No hall da Reitoria da Unifor, Cláudia Rebouças, filha do inesquecível Ney do Fortaleza, lança hoje, sete da noite.

Os Arquétipos do Marketing - O Código Invisível, com direito aos cantores Amaro Penna e Leandro Cavalcante.

ENCAIXE

Estenio Campelo recebe Medalha do Mérito Tamandaré.

Treze de dezembro, que é o Dia do Marinheiro.

APÓS

Luciene Beviláqua, correspondente desta coluna À Leste do Éden, marcou folhinha segunda.

Mas, só amanhã festeja, no Ideal.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 27 de novembro: Jefferson Quesado, primo aurorense que nasceu na Capital .... Ivan Lima Verde, legenda fazendária .... Francisco Monteiro, do São Carlos .... Marcus Lage, que só será abraçado amanhã, quando do lautíssimo almoço da Unidos do Natal.

BON MOT

"REPREENDE O AMIGO EM SEGREDO E ELOGIA-O EM PÚBLICO" Leonardo da Vinci

 

