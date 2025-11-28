Chef Astro assina banquete do Jubileu da Unidos do Natal

Foto: Deisa Garcêz em 2019/Especial para O POVO Chef Astro Pinheiro

Liguei para o chef Astro cedo da manhã, e ele, então, me fez tocante proclamação.

Que hoje, no Almoço Jubileu, estará com a corda toda, e servirá, no confra gigantesco da Unidos do Natal, o melhor do melhor que se possa desejar.

Abrindo com as panquecas de caranguejo e carne, enroladas do jeito que só ele sabe.

A sequência não poderia ser outra que não fossem os deslizantes perus, na elaboração dos quais o restaurateur do leste bate a própria grandiosa Rita Banqueteira.

E prato favorito do Ugarte dos velhos tempos é o item seguinte da fabulosa oferta comestível.

A posta alta de garoupa, que são unânimes em achar que é de subir as paredes sem pedir licença.

Foto: acervo pessoal Anfitrião coronel Adyr Sampaio recebendo no Front da Prainha seu filho, general Cristiano, e nora Aline

DATA

Jubileu (160 anos) da Imaculada Conceição.

Que homenageou ex-alunas, inclusive, Ana Sampaio.

ARTE DO FOGO

Esse é o título da expô de Roberto Galvão e Jeová Siebra.

Que abre amanhã na Artesano Casa Galeria, reverenciando legado de Emília Porto e Terry Araújo.

AQUELAS COLUNAS

Palácio da Luz se reveste de alviverde, pois ali, na próxima quinta.

Presidente do Náutico, Henrique Vasconcelos, recebe da Academia de Literatura e Jornalismo o galardão de Cearense do Ano.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 28 de novembro: Tânia Bezerra, afim do clã do Cariri .... José Wagner Teixeira, engenheiro .... Kaia Catunda, modista, que teve saudosa Eridan Mendonça na ponta da clientela .... Márcio Canamary, motorista de pai e mãe na Costa Azul .... Maria Aparecida Cintra, nora de Jesus .... Rubenilson Bandeira, que festeja em Recife.

BON MOT

"TODOS OS DESTINOS SÃO ABSURDOS - E SAEM TODOS CERTOS NO FIM" Fernando Pessoa



