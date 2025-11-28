Chef Astro assina banquete do Jubileu da Unidos do Natal

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Liguei para o chef Astro cedo da manhã, e ele, então, me fez tocante proclamação.
Que hoje, no Almoço Jubileu, estará com a corda toda, e servirá, no confra gigantesco da Unidos do Natal, o melhor do melhor que se possa desejar.
Abrindo com as panquecas de caranguejo e carne, enroladas do jeito que só ele sabe.
A sequência não poderia ser outra que não fossem os deslizantes perus, na elaboração dos quais o restaurateur do leste bate a própria grandiosa Rita Banqueteira.
E prato favorito do Ugarte dos velhos tempos é o item seguinte da fabulosa oferta comestível.
A posta alta de garoupa, que são unânimes em achar que é de subir as paredes sem pedir licença.
Jubileu (160 anos) da Imaculada Conceição.
Que homenageou ex-alunas, inclusive, Ana Sampaio.
Esse é o título da expô de Roberto Galvão e Jeová Siebra.
Que abre amanhã na Artesano Casa Galeria, reverenciando legado de Emília Porto e Terry Araújo.
Palácio da Luz se reveste de alviverde, pois ali, na próxima quinta.
Presidente do Náutico, Henrique Vasconcelos, recebe da Academia de Literatura e Jornalismo o galardão de Cearense do Ano.
Sexta, 28 de novembro: Tânia Bezerra, afim do clã do Cariri .... José Wagner Teixeira, engenheiro .... Kaia Catunda, modista, que teve saudosa Eridan Mendonça na ponta da clientela .... Márcio Canamary, motorista de pai e mãe na Costa Azul .... Maria Aparecida Cintra, nora de Jesus .... Rubenilson Bandeira, que festeja em Recife.
"TODOS OS DESTINOS SÃO ABSURDOS - E SAEM TODOS CERTOS NO FIM"
