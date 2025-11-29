Vitória do Fortaleza deu apetite mais voraz ao tricolor

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
A vitória do Fortaleza foi bastante consolidada pela hora em que o gol saiu, quando segundo tempo já descambava para o final.
Se o paraguaio Bareiro tivesse marcado no primeiro tempo ou então no começo do segundo.
Tenho comigo a convicção de que o time recuaria, e aí então o Bragantino partiria pra cima, empataria ou até mesmo viraria o jogo.
A vitória fora de casa triplicou o apetite dos Pontistas do Sérgio, e não seria pra menos.
Tanto que, encarregado de proclamar o menu do repasto bragantino, Miguel Júnior não resistiu e anunciou logo partida terminou.
Realmente, de dar água na boca da vibrante galera tricolor, qual seja, lasanha, de primeiro prato, bife à milanesa, no intermédio, franguinho desossado no fecho, e nem tocou na linguiça, que é o prato capital.
Esta semana não aconteceu Quarta-feira Santa.
Na próxima, espera-se contar com Ilenir Jacob, correspondente do grupo em São Paulo.
Continuo acreditando no banco da parada azul da Empresa Vitória.
Até porque eu mesmo já rotulei de cavalheiro o Luiz Guimarães.
Fernando e Tereza Cirino receberão, por ocasião do Réveillon, Vânia e Aristófanes Canamary.
Envolvendo netança nessa operação miaminesca.
Sábado, 29 de novembro: Bil Farias, ex-companheiro do Cumbuco, do qual nunca se afastou completamente .... Eneida Castro Correia, que foi primeira-dama do Distrito Industrial de Maracanaú .... Marcelo Rocha, que esposou Mariana, filha do major Zeraimundo.
"SE NÃO FOR CERTO, NÃO FAÇA; SE NÃO FOR VERDADE, NÃO DIGA"
