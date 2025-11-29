Vitória do Fortaleza deu apetite mais voraz ao tricolor

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Vitória sobre o Bragantino melhorou as chances do Fortaleza

A vitória do Fortaleza foi bastante consolidada pela hora em que o gol saiu, quando segundo tempo já descambava para o final.

Se o paraguaio Bareiro tivesse marcado no primeiro tempo ou então no começo do segundo.

Tenho comigo a convicção de que o time recuaria, e aí então o Bragantino partiria pra cima, empataria ou até mesmo viraria o jogo.

A vitória fora de casa triplicou o apetite dos Pontistas do Sérgio, e não seria pra menos.

Tanto que, encarregado de proclamar o menu do repasto bragantino, Miguel Júnior não resistiu e anunciou logo partida terminou.

Realmente, de dar água na boca da vibrante galera tricolor, qual seja, lasanha, de primeiro prato, bife à milanesa, no intermédio, franguinho desossado no fecho, e nem tocou na linguiça, que é o prato capital.

Foto: acervo pessoal Médico humanitário Joaquim Gadelha e Carla em tempo de Bodas de Prata, festejadas ontem

POSSIBILIDADE

Esta semana não aconteceu Quarta-feira Santa.

Na próxima, espera-se contar com Ilenir Jacob, correspondente do grupo em São Paulo.

FÉ NA SENTADA

Continuo acreditando no banco da parada azul da Empresa Vitória.

Até porque eu mesmo já rotulei de cavalheiro o Luiz Guimarães.

CONSOGRISMO

Fernando e Tereza Cirino receberão, por ocasião do Réveillon, Vânia e Aristófanes Canamary.

Envolvendo netança nessa operação miaminesca.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 29 de novembro: Bil Farias, ex-companheiro do Cumbuco, do qual nunca se afastou completamente .... Eneida Castro Correia, que foi primeira-dama do Distrito Industrial de Maracanaú .... Marcelo Rocha, que esposou Mariana, filha do major Zeraimundo.

BON MOT