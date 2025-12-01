Reflexões de Oscar Wilde

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Wilde Com a Palavra: Nem todo crime é vulgar, mas toda vulgaridade é um crime .... Melhor ser belo do que ser bom, porém, é melhor ser bom do que ser feio.
A perfeição de um homem reside naquilo que ele é, e não naquilo que ele tem .... O homem que se liga ao seu passado não interessa ter um futuro.
O mistério do mundo não é o invisível, todavia, o visível .... Uma verdade deixa de ser verdade se mais de uma pessoa acredita nela.
Ser inteiramente livre e, ao mesmo tempo, dominado pela lei, é o eterno paradoxo da vida humana.
A verdade pura e simples? A verdade é raramente pura e nunca simples .... As tragédias do outro têm sempre qualquer coisa de mesquinho.
Não se paga jamais caro por uma sensação .... Cada vez pela noite que eu penso em meus defeitos, adormeço em seguida.
Agora que a cidade tem muitas universidades.
Penso que já é hora da Avenida se chamar Antônio Martins Filho.
Curicu, criação da coluna.
Significando futricar, bisbilhotar.
Luciano Cesário proclamando dois trunfos caririenses de O POVO-CBN.
Quais sejam, qualidade e confiabilidade.
Segunda, 1 de dezembro: Rosaly Moura, filha de queridos amigos já partidos, José Júlio e Laís Cavalcante .... José Gerardo Pontes, que participou da roda verde da Caio Cid .... Neysse Andrade, nascida Magalhães .... José do Egito, que, entre outras vantagens, é amigo do Edilmo Cunha .... Rosaly Neves, que deixou saudades no Cumbuco, onde tinha, com Carlos, casa ribeirinha.
"COMO É UM CONTO, ASSIM TAMBÉM É A VIDA: NÃO IMPORTA QUANTO TEMPO DURA, MAS QUÃO BOA É"
