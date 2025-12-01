Reflexões de Oscar Wilde

Foto: Reprodução Oscar Wilde, escritor

Wilde Com a Palavra: Nem todo crime é vulgar, mas toda vulgaridade é um crime .... Melhor ser belo do que ser bom, porém, é melhor ser bom do que ser feio.

A perfeição de um homem reside naquilo que ele é, e não naquilo que ele tem .... O homem que se liga ao seu passado não interessa ter um futuro.

O mistério do mundo não é o invisível, todavia, o visível .... Uma verdade deixa de ser verdade se mais de uma pessoa acredita nela.

Ser inteiramente livre e, ao mesmo tempo, dominado pela lei, é o eterno paradoxo da vida humana.

A verdade pura e simples? A verdade é raramente pura e nunca simples .... As tragédias do outro têm sempre qualquer coisa de mesquinho.

Não se paga jamais caro por uma sensação .... Cada vez pela noite que eu penso em meus defeitos, adormeço em seguida.

Foto: acervo pessoal No Castelo da Lagoa, empresário espanhol Piero Brigneti, ladeado por seu sócio Fernando Morego e um dos netos da extraordinária Lúcia Dummar, Antônio Henrique Antero

ANTES TARDE

Agora que a cidade tem muitas universidades.

Penso que já é hora da Avenida se chamar Antônio Martins Filho.

NOVIDADE

Curicu, criação da coluna.

Significando futricar, bisbilhotar.

AO SUL

Luciano Cesário proclamando dois trunfos caririenses de O POVO-CBN.

Quais sejam, qualidade e confiabilidade.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 1 de dezembro: Rosaly Moura, filha de queridos amigos já partidos, José Júlio e Laís Cavalcante .... José Gerardo Pontes, que participou da roda verde da Caio Cid .... Neysse Andrade, nascida Magalhães .... José do Egito, que, entre outras vantagens, é amigo do Edilmo Cunha .... Rosaly Neves, que deixou saudades no Cumbuco, onde tinha, com Carlos, casa ribeirinha.

