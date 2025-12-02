Personalidades no almoço da Unidos de Natal

Foto: Lúcio Brasileiro Paulo Carapeba estreou na Unidos do Natal em 2019

Paulo Carapeba foi quem primeiro baixou no Ugarte para o grandioso almoço da Unidos do Natal.

Logo a seguir, chegou, vindo diretamente do Fortim, onde atualmente mora, o presidente da Associação Comercial, João Guimarães.

Magno Câmara, que pertence ao Conselho, trouxe a terceira geração, nominado do avô, um dos reverenciados partintes e guru da Turma do Líbano.

Carlos Araruna ocupou a mesa de sempre, a primeira de quem entra pelo leste do sítio em questão.

Fez ainda mais bonito do que das vezes anteriores, a Sociedade dos Amigos do Vinho, capitaneada pelos drs Aristófanes Canamary e Weiber Xavier.

Firmo de Castro, da ala dos fundadores, nunca faltou, como não faltou.

PORTA ABERTA

No magnífico confra da Unidos do Natal, estiveram presentes os dois primeiros aquinhoados com o Troféu Dr Pompeu Vasconcelos.

Quais sejam, Salvio Pinto e Lúcio Alcântara.

SUCESSO

No lautíssimo almoço do Ugarte, sentaram-se vizinhosamente duas grandes afirmações dos ramos adotados, indústria e educação.

Ivens Dias Branco e Tales Sá Cavalcante.

SOBREMESA

O desembargador Zezé Câmara não pôde comparecer.

Porém, os doces que sempre envia não deram pra quem queria.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 2 de dezembro: Jovina Albuquerque, mulher do Nazareno, que forma comigo a dupla decana da radiofonia cearense .... Mônica Goiana, por pai, uma Sousa Leão de Pernambuco .... Antenor Barros Leal, dos que promoveram meu jubileu na Costa Azul, único que voltou ano seguinte, para não me deixar na solidão .... Raquel Guimarães, mulher do gentleman Erick de O POVO.

BON MOT