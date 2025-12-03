Mais sobre a confra da Unidos

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Clubes capitais, assim dispostos, Amarílio Cavalcante (Ideal), Joaquim Guedes e Jardson Cruz (exs Náutico), Chiquinho Aragão (vice, Iate).
Cândido Albuquerque, magnífico reitor, participando pela primeira vez da confraria anual.
Marcos Bandeira me saudou em nome da Banda Mel, que reverenciava foto do querido partinte Kalu Neto Brandão.
Marcus Lage era uma das presenças mais tradicionais, descendendo dos impolutos clãs Mendes da Cruz Guimarães Gouveia e Mendes Ribeiro.
Natalinamente envolvido com as crianças de Crateús, Antônio dos Santos se fez representar pelo filho João Jorge Cavalcante, neto do deputado recordista Furtado Leite.
Na mesa de Lúcio Alcântara, Roberto Pessoa bem representava seu Maracanaú, e pelo Cariri, Humberto Mendonça autografou pelos salões alguns exemplares de Brasil - Apesar de Tudo.
Quarta Santa permanece no Marquês da Varjota.
Cujo bacalhau só merece encômios.
Centenas de milhares de amigos que baixaram no Ugarte para o Confra Jubileu me prestigiaram, senduvidamente.
Porém, não tiveram as mesmas intenções com os fotógrafos, permitindo que a chapa fosse tirada com óculos.
Missa dominical das cinco da Matriz da Tabuba voltou.
Então, que fique.
Quarta, 3 de dezembro: Daniel Amoreira, do partinte desembargador Eymard e de Santa Maria .... Lourdinha Leite Barbosa, que colaborou na biografia de Jorge Gentil, que tanto nos tocou .... Paulo César Norões, primogênito do Príncipe da Imprensa, Edilmar, que subiu pra nos fazer falta.
"NÃO DEVEMOS ARRUINAR O QUE TEMOS, DESEJANDO O QUE NÃO TEMOS"
