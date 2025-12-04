Impressões sobre o jubileu natalino

Foto: Acervo Pessoal Com Ivens Dias Branco e Lúcio Alcântara, no salão interno do Ugarte

.

Do acatado procurador Luiz Eduardo Santos, recebemos: Dois dias antes de sua apoteótica festa natalina, recebi chamada de um amigo comum.

No caso, Alfredo Couto, que me confessou que eu não poderia perder o acontecimento de modo algum.

Quero lhe dizer que tivemos contato muito rápido em seu restô, quase não conversamos, pois compreendi que tinha grande quantidade de gente pra receber, no papel de anfitrião.

Pessoas de lhaneza no trato e fácil conviver deram a seu Jubileu um toque especial de leveza.

Quero parabenizá-lo pelo excelente menu, que me fez pecar pela gula, comendo um peixe delicioso e me permitindo provar um peru que nunca havia comido na minha vida.

Não devo esquecer que as bebidas, especialmente os vinhos, acompanharam a grandeza comestível, o que inclui a bateria doçante, finalizo abraçando-o com efusão.

À LESTE DO ÉDEN

Amarílio Cavalcante, Victor Frota Pinto, César Galvão, Assis Antero e Cláudio Philomeno.

Esticaram no restô do Ideal, depois do extraordinário almoço ugarteano.

TRISTE RETORNO

Perdendo Stella, a diplomata que amou intensamente.

Frota Neto volta a morar no torrão, segundo informam Fernando César e Hélio Barros.

VIRADA CERTA

Certamente, com cobertura dos Pontistas do Sérgio, confesso a vocês que vou insistir em me dirigir a técnicos, dirigentes e jogadores.

Que recuar pra garantir vitória de um gol só pode se dar nos dez minutos finais.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 4 de dezembro: Renata Vasconcelos, além de primeira-dama do Náutico, neta de Maria e José Macêdo, filha de Ângela Proença .... Milena Nascimento, mulher de um dos vereadores da nova geração caucaiense, Sílvio.

BON MOT