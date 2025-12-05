Logo O POVO+
Tereza Maria tem antepassado bispo
Foto de Lúcio Brasileiro
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Lúcio Brasileiro comportamento

Monsenhor Carloto Fernandes Távora é antepassado religioso dos Távora da primeira metade do século passado
Especial Para Tereza Maria: Acabo de descobrir que você teve um antepassado religioso que chegou a bispo.

Trata-se, no caso, do excelentíssimo reverendíssimo monsenhor Carloto Fernandes Távora, que me parece ser irmão do pai de seu pai, Manuel do Nascimento.

Ele fazia aniversário em 18 de dezembro, quer dizer, cairia então, este ano, na terceira quinta-feira do mês.

E foi elevado ao Episcopado na data natalícia, dezoito de doze de mil novecentos e vinte e nove.

Aliás, seu primeiro posto no último degrau clerical foi o bispado de Caratinga, nas Minas Gerais.

E o folclórico Manezinho do Bispo lhe desejou, daqui do torrão, "que seja um apóstolo da verdade e do bem".

DE VÉSPERA

Oto de Sá Cavalcante participa hoje de reunião do Conselho da Arco.

Que se realiza em São Paulo, para onde ontem decolou.

TIME GANHADOR

Coordenador do Colóquio da Engenharia, Victor Frota Pinto aceitou diretriz do Gran Marquise.

Que estipulou manter no Mangostin o encontro anual do qual sou protagonista.

LABAREDA

Reapareci no Fornetto, só pra conferir a qualidade da pizza.

Que é, apropriadamente, produzida no fogo de lenha.

RONDA DOS NATAIS

Marcando a folhinha na data, Leonardo (Léo) Alcântara, três vezes eleito deputado federal, com que completou a lista familiar, pois o foram o avô Waldemar, uma vez, e o pai Lúcio, por duas.

BON MOT

"NO QUE TOCA À CULPA, OS SERES HUMANOS SÃO SEMPRE MUITO GENEROSOS" Autor desconhecido

