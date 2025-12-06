Citações filosóficas

Foto: Acervo Pessoal Firmo de Castro e Paulinho Cruz, da primeira turma da Unidos do Natal

.

Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos (Maquiavel).

Qual foi meu maior progresso? Ora, pois, foi quando comecei a ser amigo de mim mesmo (Sêneca).

Fui um homem afortunado na vida, nada, absolutamente nada, me foi fácil (Sigmund Freud).

Muito embora seu coração esteja doendo, sorria (Charles Chaplin).

Por que me odeias, se nada fiz para te ajudar? (Confúcio) .... Lembre-se de esquecer (Immanuel Kant).

A bondade em palavras gera confiança; a bondade em pensamentos cria profundidade; a bondade em dádiva produz amor (Lao-Tsé).

BOCA DA NOITE

Mesa redonda no Del Paseo recebendo desembargador Zezé Câmara e historiador Jeovah Mendes.

E mais: César Galvão, Victor Frota Pinto e Paulinho Monteiro.

QUASE

Nataliciante outubrina Consuelo Dias Branco ganhou almoço do filho Ivens Júnior.

Se vendo cercada de todos, incluindo Regina, Marcos e Cláudio, menos Graça, que estava no Japão.

SHOW DE BOLA

Joseoly Moreira deu um show completo na locução.

Demonstrando que está certíssimo o presidente do Conselho, Edilmo Cunha, em tanto insistir a que uma vez mais fosse ele.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 6 de dezembro: Helena Bayma, mulher do Remos, primeira-dama, portanto, da ocularia .... Alessandra Arraes, consorte do Erivaldo, hoje residindo em Portugal .... José Waldo Cabral, filho nominado do cidadão que se tornou mais quente por nos dar o gelo .... Daisy Albuquerque, maternalmente ligada ao clã Mirtil Meyer, um dos Doze das Damas .... Marcus Araruna, irmão caçula de Carlos, cacique do Cumbuco .... Marília Marques, que, casada com português, reside nos States .... Osvaldo Carioca ... Paula Brasil, nora da dra. Vanda Tahim.

BON MOT

"Nunca somos tão eloquentes sobre a paz, como quando acabamos de ganhar uma guerra." (Jean Dutourd)



