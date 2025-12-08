Foto: Acervo Pessoal Dois médicos de renomeada, Weiber Xavier e Aristófanes Canamary, mais Marcus Lage, congregaram os Amigos do Vinho

De Manezinho do Bispo: o céu está em festas maravilhosas, desde o grande dia 19 de maio de 1919, causa primária destas justas e santas alegrias.

Foi que a Igreja Católica Romana celebrou Ascensão do Divino Salvador do Mundo, entrando com esplendor e magnificência na glória eterna.

Abriram-se todas as portas do céu para receber aqueles que estavam habilitados, salutares efeitos da redenção.

Eis a festa dos bem-aventurados, os astros deram sinais de harmonia, eclipsando o sol com a lua, que contrasta com ele ao partir do Oriente ao Ocidente.

Assim aconteceu às seis horas da manhã, São Jorge, com licença atração do Astro Rei, deixou, e lá pelas nove, deu-se a união.

São Jorge disse: Eu sou o padrinho, e o sol aceitou, e tendo aceitado, continuaram a viagem, cada um cumprindo a missão imposta pelo Criador.

ALINHADO

Hoje, segunda-feira, vou pôr a roupa do domingo, especialmente para baixar na Federação das Indústrias.

Fito receber a honraria de Personalidade Jornalística de Todas as Décadas, na supimpa festa do Sérgio Ponte.

GRAVATA PRETA

No Front da Prainha, informei pessoalmente ao convidado de honra, general Ivon Barreto, comandante da Décima Região Militar.

Que foi ideia minha realizar único black-tie até hoje na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 8 de dezembro: Joselene (Jô) Lopes, mulher do confreiríssimo Pádua .... Marlene Dias, primeira-dama do Cumbuco .... João Sá Cavalcante, varão caçula de Ari e Hildete .... Conceição Barbosa, filha do dr. Edson Lopes, que formou na Turma da Lenira .... Rosanne Medeiros.

BON MOT

"Tudo o que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível" (Fernando Pessoa, Coleção Oto de Sá Cavalcante)



