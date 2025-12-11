O Mundo é das Mulheres

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Monique Barreira, antes de se tornar sra desembargador Ernani, foi esposa do João Guinle Gentil.
Regina Fiúza, imortal sem cadeira da Academia Cearense de Letras, hoje presidida por Tales Sá Cavalcante.
Fabíola Rocha, que foi primeira-dama do Ideal, Clube das Monsenhores .... Regina Câmara, mulher do dr Plínio, irredutível adversário do cigarro.
Nanete Pimentel, filha da bela Marize Castelo Branco e sobrinha de Alberto Bendahan, cearense que chegou a dono de televisão no Pará.
Fátima Oliveira, nascida Machado, filha da elegante Valdívia Catunda, nora do grande advogado Olinto Oliveira.
César Ary chegou aos 90.
Gentleman não apenas da colônia libanesa, mas também da nossa geração.
Claro que honraria da Noite das Personalidades Esportivas já frequenta minha oficina.
Onde pontifica Abolição by Cid Gomes.
José Sarney acenou com sua presença no natalício daquele que foi seu porta-voz.
Além de governador de Fernando de Noronha e diretor da TV-Educativa.
Tequinha Cysne, cuja casa do Cumbuco frequentei, embora ligeiramente, marcando a folhinha na data .... Hoje, sexta, é único dia que Chez Marc do Icaraí altaneiro abre, e só pra jantar .... Embora com atraso, acuso recebimento da bela peça com que Zé Guedes convidou pro lança do livro E o Sonho Absoluto, que leva texto de Hernán Paracuru.
"A CORAGEM É A PRIMEIRA QUALIDADE HUMANA, POIS GARANTE TODAS AS OUTRAS"
