Logo O POVO+
Mérito para Brasileiro
Comentar
Foto de Lúcio Brasileiro
clique para exibir bio do colunista

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Lúcio Brasileiro comportamento

Mérito para Brasileiro

Com homenagem da Banda Mel, mais uma comemoração do Jubileu 70
Comentar
Jornalista Lúcio Brasileiro, colunista do O POVO (Foto: RODRIGO CARVALHO)
Foto: RODRIGO CARVALHO Jornalista Lúcio Brasileiro, colunista do O POVO

Sob o título Honra ao Mérito, Banda Mel homenageia o amigo Lúcio Brasileiro, o Jornalista Diário Mais Antigo do Mundo.

Na comemoração do Jubileu de 70 anos de sua atividade jornalística, vindo a seguir as seguintes assinaturas:

Álvaro Andrade, Arnaldo Almeida, Assis Antero, Carlos Augusto Moraes, Chiquinho Aragão.

Cláudio Philomeno, Cláudio Cavalcante, Danilo Gurgel, Dão Cabral, Edilmo Cunha, Givaldo Sisnando.
José Gerardo Pontes, Joseoly Moreira, Manoel Veras, Marcondes Villaça, Maurício Leal.

Totonho Laprovítera, Marcos Bandeira, que fez a saudação, e fechando, in memoriam, Kalu Neto Brandão.

Nelson Montenegro e o muito justamente esticado presidente da Associação Comercial, João Guimarães, que brindou jubilado com Troféu Carnaúba(Foto: acervo pessoal)
Foto: acervo pessoal Nelson Montenegro e o muito justamente esticado presidente da Associação Comercial, João Guimarães, que brindou jubilado com Troféu Carnaúba

UNIÃO FAZ A FORÇA

Matrimoniando Maurício Medeiros, Lúcia Nogueira, que por sinal aniversaria hoje, foi a primeira noiva do Volare.

O casal não produziu nenhuma guria, porém, três filhos varões.

BOM & VARIADO

Almoço natalício do Fernando César valeu até mensagem do presidente Sarney, com quem trabalhou em quatro frentes.

Porta-voz, governador de Fernando de Noronha, ZPE e TV-Educativa.

FINESSE

Vânia Canamary não deixou por menos, caviar e Dom Pérignon, no jantar que ela e Aristófanes ofereceram, na zona leste, a Maria de Jesus Yern.

Que, por sinal, ao término, me concedeu uma contradança.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 13 de dezembro: Aristófanes Canamary Júnior, da oftalmologia da Pontes Vieira .... Lídia Esteves, tiprogresseana .... Eliseu Barros, que apelidei, quando no Marina, Mister Réveillon .... Luzia de Marilac Caetano .... Luiziana Esteves, do clã costabarrista de dona Albinha .... Lázaro Medeiros .... Denísio Pinheiro, aurorense de Tasso.

BON MOT

"A SIMPLES IDEIA DE UM BEM JÁ É UM BEM" Joseph Joubert

Foto do Lúcio Brasileiro

Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?