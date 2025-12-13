Mérito para Brasileiro

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Sob o título Honra ao Mérito, Banda Mel homenageia o amigo Lúcio Brasileiro, o Jornalista Diário Mais Antigo do Mundo.
Na comemoração do Jubileu de 70 anos de sua atividade jornalística, vindo a seguir as seguintes assinaturas:
Álvaro Andrade, Arnaldo Almeida, Assis Antero, Carlos Augusto Moraes, Chiquinho Aragão.
Cláudio Philomeno, Cláudio Cavalcante, Danilo Gurgel, Dão Cabral, Edilmo Cunha, Givaldo Sisnando.
José Gerardo Pontes, Joseoly Moreira, Manoel Veras, Marcondes Villaça, Maurício Leal.
Totonho Laprovítera, Marcos Bandeira, que fez a saudação, e fechando, in memoriam, Kalu Neto Brandão.
Matrimoniando Maurício Medeiros, Lúcia Nogueira, que por sinal aniversaria hoje, foi a primeira noiva do Volare.
O casal não produziu nenhuma guria, porém, três filhos varões.
Almoço natalício do Fernando César valeu até mensagem do presidente Sarney, com quem trabalhou em quatro frentes.
Porta-voz, governador de Fernando de Noronha, ZPE e TV-Educativa.
Vânia Canamary não deixou por menos, caviar e Dom Pérignon, no jantar que ela e Aristófanes ofereceram, na zona leste, a Maria de Jesus Yern.
Que, por sinal, ao término, me concedeu uma contradança.
Sábado, 13 de dezembro: Aristófanes Canamary Júnior, da oftalmologia da Pontes Vieira .... Lídia Esteves, tiprogresseana .... Eliseu Barros, que apelidei, quando no Marina, Mister Réveillon .... Luzia de Marilac Caetano .... Luiziana Esteves, do clã costabarrista de dona Albinha .... Lázaro Medeiros .... Denísio Pinheiro, aurorense de Tasso.
"A SIMPLES IDEIA DE UM BEM JÁ É UM BEM"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.