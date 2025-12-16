Natal com os desejos de Graça e filhas

Foto: andré lima / divulgação Graça Dias Branco

Natal é tempo de renascimento, de lembrar que há mais de dois mil anos nasceu o Menino Jesus.

Trazendo ao mundo a mensagem mais pura, amar ao próximo como a si mesmo.

Que essa luz divina ilumine cada lar, cada gesto, cada abraço.

Que a presença dos que amamos seja o maior presente e que a fé nos conduza com esperança.

Para um novo ano cheio de bênçãos, que os olhos brilhem como estrelas, e o coração se encha de gratidão.

Porque o verdadeiro espírito do Natal vive onde há amor, união e partilha. Feliz Natal e próspero Ano Novo! Graça Dias Branco e filhas.

Foto: acervo pessoal Maria de Jesus Yern e sua anfitriã cearense, Vânia Canamary. (By Evando)

ESCALA

A caminho de casa, Adriano e Regina Josino passaram pelo Belo Azul, fito almoçar.

Que acompanharam com italiano de primeira, Barbera D'Alba.

DERRAME CERTO

Meu Minuto da CBN, terça passada, falou.

Lágrima não se enxuga com o dorso da mão.

FROM RIO

Cegonha prestes a lhes trazer o segundo, Daniel, Ana Luíza e Pedro Vasquez, com o primeiro, Gabriel.

Na cidade, pras Festas com os avós dela, Rubenilson Bandeira e Marluce.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 16 de dezembro: Ana dos Santos, mulher do Antônio, Papai Noel das crianças de Crateús, filha de Furtado Leite, que divide com Paes de Andrade número de deputações federais na bancada cearense, oito .... Armando Guilherme, matrimoniou uma Wanderley do clã da Apiguana de Lavanery.

BON MOT