Os Ciços se confraternizam

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Confra dos Ciços da Padre Quinderé aconteceu tal determina o figurino, quer dizer, em altíssimo estilo.
Mediante almoço no apê do presidente da Academia de Cinema, Régis Frota, e primeira-dama Aurila.
Que abriram com provocativos canapés, porém, o que aguçaria de vez estado glutão dos convivas estaria por vir, em se tratando de oferenda comestível.
Qual seja, um Carneiro à Beduíno, apontado como pedida capital, devidamente regado ao líquido escocês, vinhos e cervejotas estupidamente.
Baixantes: Narcélio Miranda, Thomaz Pompeu, Mauro Botelho, Eduardo Martins, Francisco Maia.
E mais: Osmídio Holanda, Eliezer (Liliu) Arruda e único avecado, Zezinho Rebouças, Carmen também presente.
O caviar que os Canamary serviram a Maria de Jesus, cearense do Mediterrâneo.
Foi o iraniano Malossol, um dos melhores do mundo.
Um dos meus melhores momentos no campo da criação.
Quando batizei confreira Adísia Sá de Pequena Notável.
Do instigante artigo de Cliff Villar, no Vida & Arte de O POVO, sob título acima, pincei:
Nada é mais poderoso do que a verdade na comunicação, pois nada representa mais a coragem do que ser quem realmente somos.
Quarta, 17 de dezembro: Romeu Prado, de vistosa atuação rotária .... Cristiana Esteves, primeira-dama do Ideal .... Bosco Ferreira Gomes .... Heloísa de Castro, cujo marido Firmo forma na ala pioneira da Unidos do Natal .... Ivo Carvalho, um dos verbetes do Sociedade Cearense com apê na Marcos Macêdo .... Mércia Linhares .... Mateus Mesquita, advogado.
"NÃO VENCI TODAS AS VEZES QUE LUTEI, MAS PERDI TODAS AS VEZES QUE DEIXEI DE LUTAR"
