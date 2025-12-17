Os Ciços se confraternizam

Foto: acervo pessoal De chegada ao torrão, advogado Estenio Campelo, mulher Ana Cristina e filho João Gabriel dividirão temporada entre Beira Mar e Porto das Dunas

Confra dos Ciços da Padre Quinderé aconteceu tal determina o figurino, quer dizer, em altíssimo estilo.

Mediante almoço no apê do presidente da Academia de Cinema, Régis Frota, e primeira-dama Aurila.

Que abriram com provocativos canapés, porém, o que aguçaria de vez estado glutão dos convivas estaria por vir, em se tratando de oferenda comestível.

Qual seja, um Carneiro à Beduíno, apontado como pedida capital, devidamente regado ao líquido escocês, vinhos e cervejotas estupidamente.

Baixantes: Narcélio Miranda, Thomaz Pompeu, Mauro Botelho, Eduardo Martins, Francisco Maia.

E mais: Osmídio Holanda, Eliezer (Liliu) Arruda e único avecado, Zezinho Rebouças, Carmen também presente.

FABULOSO

O caviar que os Canamary serviram a Maria de Jesus, cearense do Mediterrâneo.

Foi o iraniano Malossol, um dos melhores do mundo.

CERTEIRO

Um dos meus melhores momentos no campo da criação.

Quando batizei confreira Adísia Sá de Pequena Notável.

SEM MEDO DE SER

Do instigante artigo de Cliff Villar, no Vida & Arte de O POVO, sob título acima, pincei:

Nada é mais poderoso do que a verdade na comunicação, pois nada representa mais a coragem do que ser quem realmente somos.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 17 de dezembro: Romeu Prado, de vistosa atuação rotária .... Cristiana Esteves, primeira-dama do Ideal .... Bosco Ferreira Gomes .... Heloísa de Castro, cujo marido Firmo forma na ala pioneira da Unidos do Natal .... Ivo Carvalho, um dos verbetes do Sociedade Cearense com apê na Marcos Macêdo .... Mércia Linhares .... Mateus Mesquita, advogado.

BON MOT