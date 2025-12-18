Foto: João Filho Tavares Cesar Aziz Ary é presidente da Federação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras

.

Sem ser piegas, Ana D'Áurea Chaves deixou coração falar alto, no tocante relato sobre vida que teve ao lado de Lauro.

Proclamado em duas páginas na última revista do Ideal, do qual saudoso recém-partinte era assíduo sextafeirino.

A propósito da publicação em questão, editada pelo Jeff Peixoto, mas que também já foi por mim, nos anos 50.

Traz com o merecido destaque os noventanos do gentleman César Aziz Ary, titular do Colóquio da Engenharia.

Com alentada cobertura fotográfica, fazendo relembrar o Fame.

Caderno semanal de O POVO, que editei por quinze anos, com estrondoso sucesso.

Foto: acervo pessoal Copacabana para Fátima e Jardson Cruz, a bordo do MSC Seaview, saudando 26 e festejando natalício dele logo no primeiro

PAPO EM DIA

Morante em Genebra, Márcio Catunda chega domingo 28.

E, na tarde do dia seguinte, encontra amigos no Café Java.

COMANDO

A partir do cabeça maior, dr Álvaro Andrade.

Todo estafe do Crio presente ao Bouganville, mediante confra natalina da patota que faz acontecer.

APRESENTAÇÃO

Recém-criado por Bernadete Bezerra, coral da Sociedade Amigas do Livro.

Formado por 12, estreou em brunch do Gran Marquise.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 18 de dezembro: Lindalva Figueiredo, que foi primeira-dama da Academia de Medicina .... Renata Vale, a quem apresentei, com marido Cláudio, restô La Oliva, de Ibiza .... Alci Porto, sempre em altos postos no Sebrae, a partir da Superintendência .... Redna Quesado, mulher do meu primo desembargador, Jefferson .... Camila Wanderley .... René Barreira, ex-reitor da Universidade Federal.

BON MOT