Foto: João Filho Tavares Jocélio Leal e Lúcio Brasileiro na Noite das Personalidades 2025

Trazendo, inclusive foto, ao lado do meu terceiro repassador, Jocélio Leal, companheiro-chefe de Jornalismo em O POVO.

Confreiro Sílvio Carlos assim discorreu, em sua coluna de O Estado, sobre Noite das Personalidades Esportivas:

A Festa do Ano: Ele sempre caprichou em tudo que faz, promover um acontecimento como este por 53 anos.

É um desafio que requer competência e força de vontade e eu, que acompanho sua trajetória há muito tempo.

Aponto essa edição, na cobertura da Fiec, a maior que Sérgio Ponte já promoveu, impecável, a mais charmosa.

Aliás, o anfitrião conseguiu a façanha de tirar de casa o Lúcio Brasileiro, que sempre ressalta ter rompido com Fortaleza.

Foto: acervo pessoal Com Rosemary Batista, Aristófanes Canamary, na estupenda mesa armada por Vânia em torno da Maria de Jesus, cearense de Formentera

MAGNÍFICO TRIPÉ

Na última da Fortalezense de Letras, Fernanda Quinderé anunciou retorno da Medalha Martins Filho.

Já outorgada, nesta ordem, a Tales Sá Cavalcante, Pádua Lopes e Lúcio Alcântara.

VOZ DO BEM

Portador só de ótimas notícias, Obra-Prima da Criação, Edilmo Cunha, é quem me traz.

Que serei promovido a Sócio Benemérito do Iate, do qual já sou Honorário, tais Ideal e Náutico.

VITÓRIA GERAL

Ninguém saiu perdendo, ontem, na confra do consórcio de biriba quintafeirino no Ideal.

Pois tocante bacalhau natalício de Heloísa de Castro, da própria lavra, servido a seguir, À Leste do Éden, compensou.

RONDA DOS NATAIS

De compromisso com seu calendário pessoal nesta sexta 19, Katarine Queirós, nora de Auricélia e Deusmar, Rei das Farmácias .... Rodrigo Barroso, da Sociedade dos Amigos do Vinho, que baixou incorporada, uma vez mais, no almoçadão da Unidos do Natal .... Cristiane Menezes.

BON MOT