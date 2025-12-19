Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Trazendo, inclusive foto, ao lado do meu terceiro repassador, Jocélio Leal, companheiro-chefe de Jornalismo em O POVO.
Confreiro Sílvio Carlos assim discorreu, em sua coluna de O Estado, sobre Noite das Personalidades Esportivas:
A Festa do Ano: Ele sempre caprichou em tudo que faz, promover um acontecimento como este por 53 anos.
É um desafio que requer competência e força de vontade e eu, que acompanho sua trajetória há muito tempo.
Aponto essa edição, na cobertura da Fiec, a maior que Sérgio Ponte já promoveu, impecável, a mais charmosa.
Aliás, o anfitrião conseguiu a façanha de tirar de casa o Lúcio Brasileiro, que sempre ressalta ter rompido com Fortaleza.
Na última da Fortalezense de Letras, Fernanda Quinderé anunciou retorno da Medalha Martins Filho.
Já outorgada, nesta ordem, a Tales Sá Cavalcante, Pádua Lopes e Lúcio Alcântara.
Portador só de ótimas notícias, Obra-Prima da Criação, Edilmo Cunha, é quem me traz.
Que serei promovido a Sócio Benemérito do Iate, do qual já sou Honorário, tais Ideal e Náutico.
Ninguém saiu perdendo, ontem, na confra do consórcio de biriba quintafeirino no Ideal.
Pois tocante bacalhau natalício de Heloísa de Castro, da própria lavra, servido a seguir, À Leste do Éden, compensou.
De compromisso com seu calendário pessoal nesta sexta 19, Katarine Queirós, nora de Auricélia e Deusmar, Rei das Farmácias .... Rodrigo Barroso, da Sociedade dos Amigos do Vinho, que baixou incorporada, uma vez mais, no almoçadão da Unidos do Natal .... Cristiane Menezes.
"NÃO TE PREOCUPES POR NÃO SERES CONHECIDO, PREOCUPA-TE EM SER DIGNO DE SER CONHECIDO"
