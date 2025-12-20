Compromisso com o calendário

Foto: MAURI MELO Empresário José Carlos Pontes

Os senhores e senhoras em questão, segundo o Sociedade Cearense, têm compromisso com seu calendário pessoal neste sábado:

José Carlos Pontes, que estando em Fortaleza, não perde um Colóquio da Engenharia, em seu Gran Marquise.

Maurício Medeiros, protagonizou com Lúcia Nogueira primeiro casamento do Clube Volare .... Lúcia Melo, que chega segunda, mediante Natal e Réveillon.

Rojane Aguiar, consorte do Nereu, Rei da Pimenta .... Bruno Goiana, frequentador do salão paulista do Jassa, cabeleireiro e amigo do Sílvio Santos.

Marcelo Marques .... Epitácio Vasconcelos, marido da cerimonialista Priscilla Cavalcanti.

Alyson Aragão, modista .... Carla Borges, jornalista .... Fernando Linhares .... Flávia Mello, mulher do band-leader .... Helder Miranda, do setor da ocularia.

Foto: acervo pessoal Meu co-decano em O POVO-CBN, Nazareno Albuquerque, estreando no Don Pepe, flagrado com Said Guilhon e Juan Barbazán, proprieta da Casa

CRÉDITOS

Firmo de Castro não deixou por menos, regando com formidável italiano, bacalhau servido À Leste do Éden por Heloísa, pós-biriba.

Elaborado pela filha, chef Jeritza Fontenelle, e não pela nataliciante, como demos.

ESTIMULANTE

Presença de Paulo Porto na confra dos Ciços, chez Aurila e Régis Frota.

Deu raias à boa conversação, que assim floresceu.

BATISMO

Resgatada pelo prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa.

Casa de Rodolfo Teófilo leva, agora, nome de José Augusto Bezerra, bibliófilo maior.

FITAS LITERÁRIAS

Dois de José de Alencar fazendo 160, neste findante, Iracema e As Minas de Prata .... Meu Patrão Inesquecível Eduardo Campos comparece também com dois, só que atingindo 60, A Rosa do Lagamar e O Morro do Ouro .... E em 2026, 50, para Literatura Cearense, de Sânzio Azevedo.

BON MOT