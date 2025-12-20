Foto: acervo pessoal Minão

Numa das primeiras páginas do seu almanaque Mino Por Inteiro, Mino Castelo Branco estabelece:

Aguente o tranco, não deixe a peteca cair, segure o andor, para não deixar cair o santo, aprume o xote, mantenha a linha e não perca a pose. Cabeça erguida, peito estufado, bumbum empinado, andar firme olhando pra frente, pois atrás vem gente. Pensamento positivo, perseverança e temperança, fé em Deus e pé na tábua, pra ganhar a estrada.

Sempre em frente, cultivando a paz, sem olhar para trás, a não ser a lembrança.

Fazendo o bem sem ver a quem, jogando o perdão na cara da ofensa, pois a vida é grande e a alma é imensa. Não consinta que você mesmo confunda cinto com funda. Com uma funda, David venceu Golias. E consinto foi o sim de Maria. Nunca esqueça que após a tempestade vem a bonança.

A vida pode ser um balé clássico, se você souber fazer ponta.

É verdade que o povo aumenta mas não inventa, mas quem conta um conto aumenta um ponto, isso você já ouviu dizer.

Por isso, rapaz, siga adiante. Seja rico para rir à toa e como dizia o velho Zé Lisboa, "relógio que atrasa não adianta". Que me perdoe o advérbio, mas o provérbio diz mais:

"Diz-me com quem andas e te direi quem és". Mas se é verdade que "Penso, logo existo", você é o que você pensa, pense nisso. O fruto do seu trabalho vem da semente do seu esforço.

O importante é saber, em primeira ou última instância, que a importância é o SABER e não a própria importância.

E pra terminar, lhe digo: Tudo tem o seu peso e o seu valor, quando a vida é mensurada e a missão avaliada. Um grama a menos e não se completa a tonelada.

Pequeno homem, verme ínfimo,

contempla o céu acima, sem fim.

É a nossa pequenez que torna grandes os outros?

A vida, meu amigo, é uma grande,

imensurável e fantástica interrogação.

Entregue seus dias ao tempo e não dê tanta importância a esses conselhos ao vento.



