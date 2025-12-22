Um ano auspicioso

Foto: acervo pessoal Oto de Sá Cavalcante e o Troféu Sereia 2025

Do educador Oto de Sá Cavalcante, recebemos: Tivemos um 2025 altamente venturoso, no ano dos 25 de atividades.

Entre outros, agraciados com a Sereia de Ouro, renomado troféu outorgado pelo Grupo Edson Queiroz.

Pesquisa do DataFolha deu, e magistral Anuário de O POVO confirmou, ser o Ari o Colégio mais lembrado.

Celebrados com o título de Sócio Emérito da Associação dos Engenheiros do ITA.

Certificado de Honra ao Mérito, em comemoração aos 91 da Casa do Estudante, reconhecendo nossa contribuição.

Não só ao desenvolvimento da instituição, porém, também ao crescimento dos moradores.

Homenagem do Projeto Oportunize, associação sem fins lucrativos, cujos associados fazem doações, fito bancar bolsas de estudos.

Foto: acervo pessoal oão Jorge Santos, que representou o pai, e procurador Luiz Eduardo Santos, que estreou, no magnífico confra da Unidos do Natal

MALAS PRONTAS

Luciana e Samuel Arruda, que partem no Dia rumo ao leste europeu.

Recebem pro Natal em família a partir das quatro da tarde.

SUSPEITO

Recém-partinte Roberto Macêdo deu carinhoso jantar pelos 80 do pai.

Tânia, naturalmente, caprichou, mas se tiver de optar qual o melhor, se o dele ou o que eu organizei no Canhotinho, fico com Barrados do Baile.

GALERIA

Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara coleciona mais um.

Ungido Amigo de Maracanaú.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 22 de dezembro: Alessandra Aragão, filha do Aliatar Bezerra, que tomava emprestado para socorrer aos amigos .... Marcus Medeiros, titularíssimo do anual almoço da Escola no Ugarte, onde sempre chega trazendo abraço dos pais, meus amigos Maurício e Lúcia .... Karina Valente.

BON MOT