Cidades brasileiras sem Paco

Cidades brasileiras onde não pretendo mais pôr os pés: Rio de Janeiro, onde não vou desde 1970.

São Paulo, que há tempos, para mim, perdeu toda a graça, que, por sinal, nunca achei que tivesse.

Brasília, onde, pela última vez, foi na posse do general Ernesto Geisel, quando presidente dos Estados Unidos se fez representar pela primeira-dama.

Manaus, onde a última vez que estive foi a convite de Sílvia Macêdo, de passagem pro Acre, onde governador eleito era seu sobrinho.

Teresina, onde, pela última vez, com Sandra Gentil e Tarcizo Azevedo, convidado pela adorável colunista Elvira Raulino.

Recife, que pra mim perdeu a graça quando se acabou o Baile Municipal, onde sempre ia a convite dos colegas João Alberto e Alex, que já partiu.

À FRENTE

Neca e Antônio Filgueiras pilotaram almoço-folhinha do filho Mário, um dos braços do Lourenço Filho.

Reunindo, no Don Pepe, inclusive a netança, quarta geração do poeta Filgueiras Lima.

MODUS IN REBUS

No meu Minutinho-Minutão de O POVO-CBN, estabeleci que, se um amigo pede um adiantado e não cumpre o prazo, deve ser cobrado.

Entretanto, tudo deve se processar com a melhor educação.

MAIS CEDO

Na cidade, cordelista cearense de São Paulo, Costa Sena, porém, não estará mais aqui, quando do lança de obra sobre ele.

Pois Marcos Vieira programou 13 de janeiro, na primeira Terça-feira em Prosa e Verso, de Margarida e Vicente Alencar.

FITAS DE MÁQUINA

Segundo o Livro da Nata, quer dizer, Sociedade Cearense, têm compromisso hoje com seu calendário pessoal, Adrísio Câmara, publicitário nominado do guru da Turma do Líbano, e Suetônio Mota, conselheiro remido do Tribunal de Contas do Estado, e que foi meu companheiro em curso de Inglês, surgindo daí nossa amizade.

BON MOT