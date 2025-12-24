Beatriz no Dez Mais

Inclusão de Beatriz Philomeno na lista das Dez Mulheres Mais Elegantes do Brasil.

Provocou um jantar organizado por Hermenegildo Sá Cavalcante em sua homenagem.

Aconteceu no Lido, bem em frente ao Iracema Plaza, principal restô da cidade.

Onde o francês Charlie Dell'Eva preparava a melhor lagosta de Fortaleza, que foi, naturalmente, o prato do jantar em questão.

Ao qual estiveram presentes, além do marido Chico, Hebe e José Flávio Costa Lima, Elenita e Ernesto Gurgel Valente, Nádia Chehab.

Expedito e Dayse Machado, por sinal, único sobrevivente do grupo, justo quem um dia eu quis que fosse primeira-dama.

DO PEITO

Cláudio Aguiar, reitor do AAAA, jantou ontem, no Marcel, com amigo de longas.

Trata-se, no caso, do desembargador federal Roberto Machado, cearense presidente do TRF-5ª Região, sediado em Recife.

CAMPO NOVO

Emanuel, de Danielle e Antônio Gomes, de quem dizem ser bom de bola.

Trocando os gramados eslovacos pelos lituanos.

PAGANDO AS ALVÍSSARAS

Margarida e Vicente Alencar gaudiosos, face chegada de Gabriela Cavalcanti.

Estudante de Medicina na Federal de Campina Grande e sobrinha-neta deles e do saudoso Tonzito.

FOLHINHAS NATALINOS

Quarta, 24 de dezembro: Max Câmara, um dos meus anfitriões cumbucanos .... Marietta Araújo, consorte de ministro de Alta Corte .... Anne e Marcos Elias Silva, caso raro, no Sociedade Cearense, de mulher e marido marcando juntos .... Moema Bezerra, do saudoso coronel Adauto .... César Augusto Ribeiro.



