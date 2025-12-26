O tempo, por João Gentil

Em sua autobiografia, elaborada em parceria com sobrinha Elizabeth Aragão, Jorge Gentil proclamou:

O fluir do tempo é uniforme, o perlustrar dos nossos caminhos é que nos leva ao eufemismo "a velocidade do tempo".

Na minha idade provecta, a percepção desta rapidez aumenta consideravelmente.

Quando me concentro na história da minha vida, quando me recordo de todas as etapas, da infância aos dias atuais.

Filosofando sobre este tema, lembrei-me de duas frases, sendo a primeira de Benjamin Disraeli, "A vida é muito curta para ser pequena".

A outra, de autor desconhecido, "A vida é uma sucessão de segundos, o agora é o presente, o que passou é o passado, o que virá é o futuro".

PRODÍGIO

Muito me apraz registrar natalício, hoje, de Luciana Dummar. Comandante-em-chefe de O POVO, prestes a atingir 98, vendo centenário logo ali.

ÓRFÃO

Convidado para todos dos irmãos Bezerra, que sempre o estimaram muito. Epitácio Lucena foi o mais solitário natalino desse.

NUP & FOLHA

Puxando tudo que é geração, Mana e Manoel Holanda festejam hoje, em Orlando. Jubileu Diamantino da união e aniversário dela.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 26 de dezembro: Priscila Caminha, cujos sogros Verônica e Ricardo me hospedaram em Miami .... Alexandre Marques, um dos varões de Vicência Meireles, Rainha-Mãe da Base de Santa Cruz .... Darli Baião, esposou restaurateur português .... Janaíra Barreto, nascida Nogueira.

BON MOT

NÃO TENHO TEMPO PARA MAIS NADA, SER FELIZ ME CONSOME MUITO.

(Clarice Lispector)



