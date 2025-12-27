A despedida de Tarso de Castro, por Lara Resende

Faz anos que Tarso de Castro partiu, e acho oportuno transcrever o que sobre ele proclamou grandioso Oto Lara Resende, dois dias após sua morte:

Tinha um pacto de felicidade com a vida, pouco importando que a vida não cumprisse a sua parte.

Eu interpelava os astros: De quê foge tanto Tarso de Castro? O que persegue Tarso de Castro? Ele ria.

E o riso apagava no rosto o vinco das noites boêmias. A vida jogada fora, num gesto de desdém e rebeldia.

Mas onde está a vida nos que a depositaram na poupança? Na vertigem com que vivia no seu furor, havia, sim, um sinal de maldição.

Sua morte nos surge como um remorso. Tantas imposturas, tantos vencedores! Adeus, Tarso.

TROCA

Presidente José Augusto Bezerra, da Associação Brasileira de Bibliófilos. Estabelece que a instituição passará a Academia.

ALÉM

Ceia natalina de Edilmo Cunha e Lurdes teve ingrediente a mais. No caso, o natalício da filha psicóloga, Cláudia, que rendeu jantar no Pulcinella.

LEGÍTIMO

Luiz Gentil era um fidalgo e foi um dos maiores amigos que fiz em sociedade. Eu o alcunhei de Campeão de Xadrez da Vida, que de fato foi.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 27 de dezembro: Assis Machado, figura de proa no primeiro Governo de Tasso .... Leopoldo Vasconcelos, que recebeu de mim o batismo de Régis Jucá da Respiração .... Ana Carolina, nascida Coutinho, esposa do capitão de mar-e-guerra Bruno Emilião .... Ednilton Soárez, tocador do magnífico Beach Park .... Cláudio Philomeno, da ala fundadora da Unidos do Natal .... Maíza Napoleão.

BON MOT

E, SE VOCÊ ME ACHAR ESQUISITA, RESPEITE TAMBÉM. ATÉ EU FUI OBRIGADA A ME RESPEITAR.

(Clarice Lispector)



