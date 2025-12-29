Seriedade em família

Seriedade de Família: Philomeno Gomes fabricava os cigarros Cavalleiros. Nos meses de agosto e setembro de 1922, o Correio do Ceará veiculou o seguinte anúncio:

Cautela: Philomeno Gomes & Filho chamam a atenção dos consumidores desta sua acreditada marca para o seguinte facto.

Tendo-lhes faltado rótulos para os produtos de sua fabricação, saíram os mesmos de sua fábrica com indicações provisórias.

O que deu ensejo a que fosse introduzida no mercado por outros produtores marcas com rotulagem semelhante, porém, muito inferiores.

Todavia, os consumidores podem distinguir os legítimos dos cigarros falsificados, bastando examinar cuidadosamente.

Pois os Cavalleiros trazem um carimbo duas mãos à tinta azul e mais a nossa firma. Além, naturalmente, da qualidade do fumo, bem superior.

PAI PRA FILHOS

Poeta Filgueiras Lima formou entre os 250 do Ideal, tendo depois ação do clube mais fechado desmembrada em duas. Que ficaram, respectivamente, com José, que já partiu, e Antônio, que toca Colégio Lourenço Filho, onde estudei.

DE OURO

Recorde, da Obra-Prima da Criação, Edilmo Cunha. Fecha ano cinquentão rubricando montagem do segundo Mercadinhos São Luiz do Porto das Dunas.

DELE

Três de agosto do ano chegante, Avelino Dutra atingirá 64 de relevantes serviços prestados ao meu, ao seu, ao nosso Náutico Atlético Cearense. Que lhe valeram merecida alcunha desta coluna de Secretário Emérito.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 29 de dezembro: Fani Soárez, ex-primeira-dama do Instituto do Ceará, onde marido Ednilo realizou profícua administração .... Vannucy Carvalho, uma das noras da Estalagem Dois Sertões de Sabinão e Silowa Henrique .... Lara Pequeno, dos saudosos Capitão Fujita e Rejane, que foi das minhas Dez Mais .... Jaqueline Peixoto, Pinto por pai.

BON MOT

A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. (Confúcio))



