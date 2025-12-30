Trago boas verdades

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Sim, é Verdade, Marcelo Cidrão tomou a frente da organização do Réveillon privê da mãe, Helena, viúva do Luiz, que formou na roda verde da Caio Cid.
Sim, é Verdade, desembargador Zezé Câmara e Jovita, para gáudio dos amigos, reapareceram dominicalmente no almoço do Don Pepe.
Sim, é Verdade, Eleuzina Cavalcanti, irmã do saudoso Tonzito, hospedando neta Gabriela, estudante de Medicina na Paraíba.
Sim, é Verdade, há muito não havendo em janeiro, a Terça-feira em Prosa e Verso, de Margarida e Vicente Alencar, volta a acontecer no primeiro do Ano Bom.
Sim, é Verdade, dr Álvaro Andrade e Ivanilda já no Fortim, pras boas-vindas a 26 com filhos Vilar Neto, Maria Amélia e Paula, as duas, morantes em São Paulo.
Sim, é Verdade, Zeugo Machado, com netos e bisnetos de Portugal a Bruxelas, vai guaridar mais de 60 familiares em condomínio de seis casas na Passagem de Flexeiras.
No meu ibopeado Minuto em O POVO-CBN.
Martelei que o cesto do banheiro não deve ter nem pedal nem tampo.
Também estabeleci que, se o cliente pede ao garçom que lhe passe o galeteiro, a operação não se dá de mão em mão.
O solicitado apenas aproxima a peça de quem pediu, sem levantá-la da mesa.
Proclamei ainda, em minhas intervenções radiofônicas.
Que sandália pra mulher e chinelo pra homem.
Terça, 30 de dezembro: Ana Luíza Dias, mulher do Régis, que, quando ocupou cargo público, revelou-se dotado de evidente espírito coletivo .... Zuleika Silveira, consorte do Marcus da Loteria, prestimoso onguista Sorriso Colgate .... Inga Palácio, neta-afim de um cavalheiro e uma lady, saudosos Aldonso e Eudinha.
"AS PESSOAS FICAM PERTURBADAS NÃO PELAS COISAS, MAS PELA IMAGEM QUE FORMAM DELAS"
