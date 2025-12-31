Protagonista do livro do Dorian

Embora ilustrando timidamente seu Pedaços de Mim, com um retrato dele mesmo e uma gravura assinados por Válber Benevides.

E apenas mais duas fotos, sendo uma sua, ainda infante, com a patota quinem, sorvendo a primeira cerveja da vida, no extinto Flórida Bar.

Dorian Sampaio Filho me fez protagonista de sua obra, no segundo flagrante, quando apareço ladeado pelo melhor do melhor.

Luciano Diógenes, Dário Macêdo, Newton Pedrosa, Lustosa da Costa, Frota Neto e Fernando Dil.

Em jantar que seu pai e meu primo me ofereceu, na casa onde por anos morou, na Gentilândia.

Detalhe do flash em questão é que, atrás de nós, assistindo a tudo pela janela basculante, está um menino "véi", no caso, o autor, hoje setentão.

PRA CIMA

Última visita do ano às velozes obras do Ari Luciano Carneiro, que mantém excelência das outras sedes.

Guida e Oto de Sá Cavalcante, pela primeira vez, utilizaram o elevador.

IRMÃS GENTIL

Centenário de Edite Pinheiro Guimarães.

Nascida em 1925, dois anos depois de Beatriz Philomeno.

PERDA

Solidariedade da coluna a Roberto Amora e filhos.

Face sentida partida de Vera, nascida Quinderé, prima legítima, portanto, de outra graça, Fernanda.

FOLHINHAS FINALES

De compromisso com seu calendário pessoal neste último do ano, Lurdes Gentil, de quem ganhei, quando comecei na vida airada, dúzia de camisas feitas pelo Álvaro .... Pedro Alfredo Silva, amizade que se deu a partir do Albergue Universitário de Paulo Aragão e Odete .... Cléa Petrelli, que foi Romcy, por casamento com saudoso Antônio.

BON MOT

"FELIZ ANO BOM! " Paco Quesada



