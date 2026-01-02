Sobre controle e liberdade

Foto: Pexels/mali maeder Gaia e Nós: A Terra como Organismo Vivo

De Epicteto: Se queres que teus filhos, tua esposa e teus amigos vivam para sempre, és um tolo.

Pois estás querendo que aquilo que não está subordinado a ti esteja subordinado a ti e que aquilo que não pertence a ti pertença a ti.

Assim, se queres que teu pequeno escravo não cometa erros, és um insensato, pois neste caso estás querendo que o vício não seja vício, mas uma outra coisa.

Se, todavia, o que queres é não deixar de alcançar o que desejas, disso és capaz, portanto, ocupa-te daquilo de que és capaz.

Cada senhor de alguém é aquele que possui o poder sobre o que esse alguém quer ou não quer no sentido de conservá-lo ou suprimi-lo

Consequentemente, aquele que quer ser livre nem deseje nem se esquive das coisas que estão subordinadas a outros, caso contrário será forçosamente um escravo.

