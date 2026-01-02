Sobre controle e liberdade

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
De Epicteto: Se queres que teus filhos, tua esposa e teus amigos vivam para sempre, és um tolo.
Pois estás querendo que aquilo que não está subordinado a ti esteja subordinado a ti e que aquilo que não pertence a ti pertença a ti.
Assim, se queres que teu pequeno escravo não cometa erros, és um insensato, pois neste caso estás querendo que o vício não seja vício, mas uma outra coisa.
Se, todavia, o que queres é não deixar de alcançar o que desejas, disso és capaz, portanto, ocupa-te daquilo de que és capaz.
Cada senhor de alguém é aquele que possui o poder sobre o que esse alguém quer ou não quer no sentido de conservá-lo ou suprimi-lo
Consequentemente, aquele que quer ser livre nem deseje nem se esquive das coisas que estão subordinadas a outros, caso contrário será forçosamente um escravo.
Sem pimpolhos Pedro e Isadora, sexta geração dos Quezado da Aurora, no Réveillon em cruzeiro argentino.
Arthur de Castro plenamente compensado, por Bianca Sales, com quem, decididamente, numa azul.
Santa Casa toda pintadinha.
Certamente, uma boa alma dotada de tinta.
Uma das criações do Porteiro da Religião, Manezinho do Bispo:
A esmola dada de coração a quem bem-intencionado pede pelo amor de Deus salva ambos, o doador e o recebedor.
Sexta, 2 de janeiro: Andréa Aguiar, ao lado de Cláudio e filha Natália, excelente companheira de viagem .... Alice Ventura, neta afim de Edson e Ítala, Miss Country .... Bruno Emilião, capitão de mar-e-guerra .... Dodora Esmeraldo, toca Instituto que leva nome do inesquecível Sérvulo .... Igor Ary Juaçaba, talento de sua geração .... Lisiane Rego, nascida Cysne.
"HÁ CERTO GOSTO EM PENSAR SOZINHO. É TÃO INDIVIDUAL, COMO NASCER E MORRER"
