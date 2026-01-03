Logo O POVO+
Para viver uma boa vida
Foto de Lúcio Brasileiro
clique para exibir bio do colunista

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Lúcio Brasileiro comportamento

O que a filosofia tem a ensinar na busca por uma boa vida
O que precisamos para equilibrar a vida (Foto: Isac Bernardo)
Um grande número de autores, entre eles, os melhores, afirma que a filosofia consiste em três partes.

A moral, a natural e a racional, a primeira põe a alma em ordem, a segunda examina cuidadosamente a ordem natural das coisas.

A terceira indaga o significado próprio das palavras e seus arranjos e provas.

Que impedem falsidades de surgirem aos poucos para deslocar a verdade. Elas têm um objetivo.

Por mais diferentes que sejam entre si, apresentam o mesmo propósito: Ajudá-lo a viver uma boa vida, governada pela razão.

A moral, a natural e a racional não devem ser utilizadas no futuro, entretanto, agora mesmo.

Luiz Fernando Mota e Castelo Camurça, na gloriosa Feijoada Jubileu(Foto: acervo pessoal)
DOIS PRA RUBI

Primeiro do ano marcou chegada aos 43 da Confraria dos Ciços

Proclamada pelo decano Narcélio Miranda.

FORTALEZA POÉTICA

Título acima para a palestra de Vicente Alencar.

Abrindo, dia 21, ano da Academia Fortalezense de Letras, a convite de Fernanda Quinderé.

MALA & CUIA

Pelos informes de Luciene Beviláqua, correspondente da coluna no Ideal.

Patota que frequentava Colégio do Paulo Monteiro transferiu-se em peso pras sextafeirinas das Monsenhores.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 3 de janeiro: Ticiana Sudatti, sempre dando cobertura ao marido nas sugestivas elaborações gastronômicas .... Ília Almeida, que formou no alto escalão do Grupo Jereissati .... Adriano Paiva, matrimoniou ministra do TST .... Irana Marques, nora de Vicência Meireles .... Márcia Travessoni, confreira agora operando no virtual .... Cristiano Gazzinelli, de certeira medição da pressão ocular.

BON MOT

"ACREDITAR É MONÓTONO, DUVIDAR É APAIXONANTE, MANTER-SE ALERTA: EIS A VIDA " Oscar Wilde

Foto do Lúcio Brasileiro

Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

