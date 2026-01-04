Eu te batizo em nome do pai

Foto: acervo pessoal ￼SÍLVIA Macêdo, presente do Acre ao torrão de Alencar

Para atender jornal, rádio e blog, instalei uma Central de Criação, que funciona aqui mesmo na praia, sempre usando a cabeça, para prover as diversas facetas de minha labuta diária, cujo resultado se faz evidente a seguir:

Acreana Adotada, para Sílvia Macêdo, que vindo do Extremo Norte com o marido, logo conquistou as melhores rodas, incluindo aí a indomável Leônia da Silveira, minha amiga, porém, osso duro de roer.

Nataliciante Di Cavalcanti, para Heloysa Juaçaba, que, ao apagar velinhas, ganhou de dr Haroldo uma Mulata do maior pintor brasileiro.

Avenida Antônio Martins Filho, para o Magnífico Reitor.

A Mais Classuda Miss Brasil, para Emília Corrêa Lima.

Clube das Monsenhores, para o Ideal (Bruno e Tabosa).

Castelo da Lagoa, para a casa de Lúcia Dummar, onde vivi socado por vários anos.

Colunas do Meireles, para o Náutico Atlético Cearense.

Laboratório de Criação, para Maristher Gentil, que promoveu até na Cidade das Crianças.

Clube da Enseada, para o Iate.

Pintora de Parede, para Ignez Fiúza, cuja galeria ajudou à sociedade a pregar bons quadros.

Ex-Quase-Tudo, para Lúcio Alcântara.

Faz-Festa, para Sílvia Moysés.

Obra-Prima da Criação, para Edilmo Cunha.

O Pai da Praia, pro Capitão Bosco.

Louela Parsons, para Regina Marshall, versão tupiniquim da mais temida colunista americana.

Edilmo do Cariri, para Givaldo Sisnando.

A Pontual de Pernambuco, para Dulce França, que dr Luiz foi buscar num dos mais tradicionais troncos maurícios.

Sacerdotisa da Amizade, para Irismar (Mazinha) Linhares.

Leitor Número Um, para José Macêdo.

Lady, para Eudinha Palácio.

À Leste do Éden, para o restô do Ideal.

A Mulher do Século, para Beatriz Philomeno.



