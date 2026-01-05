Foto: acervo pessoal Reitor Cândido Albuquerque com seus amigos João Paulo Ribeiro, Márcio Menezes e Germano Albuquerque, no Almoço Jubileu

Escalando no Rio, onde tira alguns dias antes de retomar ao destino final, na Suíça.

Márcio Catunda deixa o torrão amanhã, ele que aqui chegou de livro novo, Que Luz Boa em Lisboa, subtitulado Uma Quase História da Literatura Portuguesa.

Aliás, sua baixada logo ensejou encontro vespertino com amigos no Café Java, da Academia de Letras, três dias antes de 25 virar 26.

Em roda que reuniu pelo menos quatro poetas: Abdon Melo, Eduardo Cruz, Marcos Abreu e Pedro Blum.

Além de um imortal sem pasta, Vicente Alencar, e até um pintor-galerista, Tota.

Por sinal, que diplomata cearense partirá já com próximo retorno estabelecido para abril.

FORA DA FOLHA

Mônica Arruda, com filha e genro, Danielle e Antônio Gomes, Gabriela de Castro, Zenaide e Zulene Bezerra.

Foram presenças civis do Réveillon de Helena Cidrão.

PÉ DIREITO

Iná Arruda, uma das três varoas dos inesquecíveis Esmerino e Carmem.

Formou em bolão aquinhoado entre os seis maiores da Mega da Virada.

DUAS VEZES

Centenária de 2025, Maristher Gentil já havia sido muito justamente reverenciada por dois presidentes do Ideal.

Partinte Paulo Bandeira, durante baile de aniversário, e depois dele, Amarílio Cavalcante, apondo seu retrato no palco.

RONDA DOS NATAIS

Hoje, coluna antecipa os aniversariantes de amanhã: Cristina Dantas, ex-primeira-dama da OAB-CE .... Eugênio Pequeno, esposou Lectícia, nascida França, do dr. Luiz e Dulce .... Ivana Rangel, hoteleira da Praia de Iracema .... Antônio Carlos Rodrigues, representante da pernambucana Boa Viagem no Sociedade Cearense .... Regina Corrêa, viúva do Danísio .... Antônio Branco.

BON MOT