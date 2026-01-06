Para dignificar o casório

Foto: JÚLIO CAESAR Desfile de vestidos de noivas

Diretrizes & Bases: Quem me ouve diariamente no meu ibopeado Minuto em O POVO-CBN, fica sabendo como dignificar o casório da filha.

Por exemplo, que no convite são dispensáveis os endereços da igreja, do clube ou bifê, de todos conhecidos.

Tenho martelado que o quarto do casal é único presente que os padrinhos ou algum convidado não podem dar, pois é exclusivo do noivo.

Que, quanto à presença de crianças, só há exceção para os pajens e damas, pois matrimônio é festa de adulto, logo...

Que não se faz necessário nada além do Sr e Sra, na sobrecarta, não cabendo, em nenhuma hipótese, o Exma Família.

Que o nubente não pode usar relógio, a não ser que se trate de uma joia de família.

Foto: acervo pessoal Walber Pinto Vieira, do meu Guia-Saúde, afinal, sou pioneiro da Bonomo, que ele fundou, entre Carlos Artur Rocha e Aramicy Pinto, o presidente do Ideal que me concedeu a Medalha Régis Jucá pioneira

AL-DI-LÁ

Voz que se ouve é que Passagem no apê de Helena Cidrão, como sempre, foi um primor.

Por sinal, Mônica Arruda, que não falta, elogiando pessoalmente.

PRATO DA VIRADA

E por falar em Réveillon, o de Cândida e Thomaz Figueiredo, no Riviera.

Adornado com última paella do ano do Don Pepe.

IBOPE

Via mensagem, Narcélio Miranda, logo cedinho do sábado.

Proclamou repercussão da nota, nesta coluna, sobre aniversário da Confraria dos Ciços.

FITAS DE MÁQUINA

Turma do Biribal quintafeirino do Ideal programou para a próxima o primeiro do Ano Bom .... Por sinal que, Reginaldo Vasconcelos comanda hoje também reunião abritiva de 2026 da Cearense de Literatura e Jornalismo .... Enquanto a Academia de Letras retomou atividades manhã de ontem.

