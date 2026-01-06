Para dignificar o casório

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Diretrizes & Bases: Quem me ouve diariamente no meu ibopeado Minuto em O POVO-CBN, fica sabendo como dignificar o casório da filha.
Por exemplo, que no convite são dispensáveis os endereços da igreja, do clube ou bifê, de todos conhecidos.
Tenho martelado que o quarto do casal é único presente que os padrinhos ou algum convidado não podem dar, pois é exclusivo do noivo.
Que, quanto à presença de crianças, só há exceção para os pajens e damas, pois matrimônio é festa de adulto, logo...
Que não se faz necessário nada além do Sr e Sra, na sobrecarta, não cabendo, em nenhuma hipótese, o Exma Família.
Que o nubente não pode usar relógio, a não ser que se trate de uma joia de família.
Voz que se ouve é que Passagem no apê de Helena Cidrão, como sempre, foi um primor.
Por sinal, Mônica Arruda, que não falta, elogiando pessoalmente.
E por falar em Réveillon, o de Cândida e Thomaz Figueiredo, no Riviera.
Adornado com última paella do ano do Don Pepe.
Via mensagem, Narcélio Miranda, logo cedinho do sábado.
Proclamou repercussão da nota, nesta coluna, sobre aniversário da Confraria dos Ciços.
Turma do Biribal quintafeirino do Ideal programou para a próxima o primeiro do Ano Bom .... Por sinal que, Reginaldo Vasconcelos comanda hoje também reunião abritiva de 2026 da Cearense de Literatura e Jornalismo .... Enquanto a Academia de Letras retomou atividades manhã de ontem.
"NA PLENITUDE DA FELICIDADE, CADA DIA É UMA VIDA INTEIRA"
