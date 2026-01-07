Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
De Manezinho do Bispo: Dai esmola de bom coração, fazei em segredo este ato de religião e caridade.
Conforme as vossas posses, já emitindo bom conselho, e se tendo com ele muita paciência.
São essas práticas chamadas virtudes, pois há diversos modos de as praticar.
Tudo se fazendo para maior glória de Deus, que deseja a boa cooperação de todos.
A fim de adquirirmos adiantamento no caminho que nos leva ao Céu.
Nosso Senhor dará eterna recompensa a quem desta forma praticar, nas regras da humildade, para o bom Deus e o próximo.
Atingindo 98 hoje, visualiza centenário logo ali.
Tão logo leu a nota nesta coluna, sobre, desembargadora Gizela Nunes da Costa.
Ligou pro Vicente Alencar, fito confirmar que irá à Fortalezense de Letras, meio da tarde do dia 21, prestigiar palestra dele.
Após Réveillon em Flecheiras, Beatriz e Lúcio Alcântara.
Programando sua meia residência lisboeta para maio.
Obra-Prima da Criação, Edilmo Cunha, Zegerardo Pontes e Assis Antero, pela Banda Mel e Escola Unidos do Natal, na Passagem do Beach Place do Japão, só que não se trata do país asiático, porém, de praia bastante buscada do Aquiraz .... Segundo Sociedade Cearense, o Livro da Nata, Tânia Holanda é folhinha solitária desta primeira quarta de 2026.
"NA ESCOLA, VOCÊ RECEBE A LIÇÃO E DEPOIS FAZ A PROVA. NA VIDA, VOCÊ FAZ A PROVA E DEPOIS RECEBE A LIÇÃO"
