De Manezinho do Bispo: Dai esmola de bom coração, fazei em segredo este ato de religião e caridade.

Conforme as vossas posses, já emitindo bom conselho, e se tendo com ele muita paciência.

São essas práticas chamadas virtudes, pois há diversos modos de as praticar.

Tudo se fazendo para maior glória de Deus, que deseja a boa cooperação de todos.

A fim de adquirirmos adiantamento no caminho que nos leva ao Céu.

Nosso Senhor dará eterna recompensa a quem desta forma praticar, nas regras da humildade, para o bom Deus e o próximo.

GRANDIOSO

Maior Jornal do Ceará, O POVO.

Atingindo 98 hoje, visualiza centenário logo ali.

PORTA-VOZ

Tão logo leu a nota nesta coluna, sobre, desembargadora Gizela Nunes da Costa.

Ligou pro Vicente Alencar, fito confirmar que irá à Fortalezense de Letras, meio da tarde do dia 21, prestigiar palestra dele.

AGENDA DE VOO

Após Réveillon em Flecheiras, Beatriz e Lúcio Alcântara.

Programando sua meia residência lisboeta para maio.

FITAS DE MÁQUINA

Obra-Prima da Criação, Edilmo Cunha, Zegerardo Pontes e Assis Antero, pela Banda Mel e Escola Unidos do Natal, na Passagem do Beach Place do Japão, só que não se trata do país asiático, porém, de praia bastante buscada do Aquiraz .... Segundo Sociedade Cearense, o Livro da Nata, Tânia Holanda é folhinha solitária desta primeira quarta de 2026.

