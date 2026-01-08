Medo e insegurança

Foto: São Francisco - Ilustração de Carlus Campos São Francisco de Assis é conhecido por servir com bondade e humildade a Cristo

Triste é quando, diante de uma ameaça, a pessoa trava : Eu não vou trabalhar mais, não vale a pena produzir.

Porque eu não tenho segurança do futuro e corro risco de que meus esforços sejam desperdiçados.

É a pior escolha, a pessoa que pensa assim tira de si mesma, agora, o que ela receia que os outros tirem dela mais tarde.

Ela mesma se faz o mal que teme que os outros talvez lhe façam, causa a própria derrota quem escolhe não ganhar pelo medo de perder!

É o tipo de mentalidade que atormenta, sobretudo, quem só pensa em ganhar dinheiro e ajuntar bens materiais.

Como são felizes os que entendem que o verdadeiro salário do nosso trabalho é o bem que nós fazemos! O dinheiro que o acompanha é consequência. (Márcio Mendes)

Foto: acervo pessoal Licínio Corrêa e Antônio Albuquerque, no anual Colóquio da Construção

LEGÍTIMA

Sob Bernadete Bezerra, Sociedade das Amigas do Livro irá instituir.

Medalha do Mérito Cultural Suzana Ribeiro, que presidiu duas vezes.

REZANDO EM CIMA

Ao longo do tempo, novenas quartafeirinas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Raimundo Nonato, de Porangabuçu.

Foi perdendo seus fiéis mais ilustres, tais Hermínio Pinto, Edmilson Vasconcelos, Xico Pouchain, amigo mais antigo, e até uma Dez Mais, Rejane Fujita.

COM SUCESSO

Na Argentina, mediante Réveillon, primo Arthur de Castro.

Pra não perder hábito, buscou esta coluna via Internet.

FITAS DE MÁQUINA

Folhinha hoje é alviverde, pois quem marca é o presidente do Náutico, Antônio Henrique Vasconcelos, por sinal, filho de quem também foi, Meton César .... Margarida e Vicente Alencar esperavam ter sobrinhas-netas Gabriela e Juliana Cavalcanti à mesa, no almoço dominical do Don Pepe, porém, gêmeas fizeram forfé.

BON MOT