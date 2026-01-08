Medo e insegurança

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Triste é quando, diante de uma ameaça, a pessoa trava : Eu não vou trabalhar mais, não vale a pena produzir.
Porque eu não tenho segurança do futuro e corro risco de que meus esforços sejam desperdiçados.
É a pior escolha, a pessoa que pensa assim tira de si mesma, agora, o que ela receia que os outros tirem dela mais tarde.
Ela mesma se faz o mal que teme que os outros talvez lhe façam, causa a própria derrota quem escolhe não ganhar pelo medo de perder!
É o tipo de mentalidade que atormenta, sobretudo, quem só pensa em ganhar dinheiro e ajuntar bens materiais.
Como são felizes os que entendem que o verdadeiro salário do nosso trabalho é o bem que nós fazemos! O dinheiro que o acompanha é consequência. (Márcio Mendes)
Sob Bernadete Bezerra, Sociedade das Amigas do Livro irá instituir.
Medalha do Mérito Cultural Suzana Ribeiro, que presidiu duas vezes.
Ao longo do tempo, novenas quartafeirinas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Raimundo Nonato, de Porangabuçu.
Foi perdendo seus fiéis mais ilustres, tais Hermínio Pinto, Edmilson Vasconcelos, Xico Pouchain, amigo mais antigo, e até uma Dez Mais, Rejane Fujita.
Na Argentina, mediante Réveillon, primo Arthur de Castro.
Pra não perder hábito, buscou esta coluna via Internet.
Folhinha hoje é alviverde, pois quem marca é o presidente do Náutico, Antônio Henrique Vasconcelos, por sinal, filho de quem também foi, Meton César .... Margarida e Vicente Alencar esperavam ter sobrinhas-netas Gabriela e Juliana Cavalcanti à mesa, no almoço dominical do Don Pepe, porém, gêmeas fizeram forfé.
"ONTEM SE FOI. O AMANHÃ AINDA NÃO CHEGOU. TEMOS APENAS HOJE. COMECEMOS"
