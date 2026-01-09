As primeiras verdade do ano

Foto: Acervo pessoal do escritor e diplomata Márcio Catunda

Sim, é Verdade, antes de deixar o torrão, diplomata Márcio Catunda leu esta coluna com a primeira página reportando colóquio com amigos no Café Java.

Sim, é Verdade, Bernadete Bezerra e suas pares da Sociedade das Amigas do Livro escolhendo com evidente esmero agraciada estreante da Medalha Suzana Ribeiro.

Sim, é Verdade, no primeiro dia útil pra valer do ano, Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara já dava expediente no Instituto do Câncer.

Sim, é Verdade, Álvaro Andrade e Ivanilda já sentindo saudades das filhas Maria Amélia e Paula, advogada e endocrinologista atuantes em São Paulo.

Sim, é Verdade, primeiro da desembargadora Gizela Nunes da Costa, Alma Liberta, que lhe ensejou ingresso na Cearense de Letras, está fazendo 40.

CIVIL

Teve presença extrafolha no primeiro carteado de 26 do Ideal, ontem.

Tratando-se, no caso, de Lúcia Melo, que retorna segunda a Belém.

MAIS CEDO

Face medo das pessoas de saírem tarde de casa, pela violência reinante.

Galo não canta mais meia-noite na Missa do Natal.

VOLTA ÀS LIDES

Batido por medonha virose, que lhe tirou por uma quinzena.

Filtrou que Turma dos Ciços programa pra hoje calorosa recepção a Narcélio Miranda.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 9 de janeiro: Cristiane Leitão, primeira-dama da cidade .... Lúcia Gurgel, consorte de Francisco, desembargador remido .... Jonas Becker, matrimoniou uma das belezuras de Nádya e Dão Cabral .... Regina Dall'Olio, Monteiro por pai .... Francisco de Assis Barreto, líder classista .... Elita Azevedo, mulher de Leônidas, um dos médicos do Sociedade Cearense.

BON MOT