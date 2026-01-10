A boa dica

Foto: acervo pessoal João de Deus Costa Lima e Bil Farias, no Confra Jubileu. (By Evando)

Minuto na Bolsa: Bom para a próstata, até mesmo evitando câncer, o tomate tem a mania de prejudicar os rins.

Num coquetel, quando passa a bandeja dos drinques, nunca diga que não está podendo beber, porém, que aceitará mais tarde.

Estou servido, que é pra mesa, e nunca estou satisfeito, que se presta mais a assunto de cama.

Na apresentação, a pessoa mais jovem é introduzida à mais velha, a menos importante à mais importante, e o plebeu, ao nobre.

Lata aberta não se deixa em geladeira, transferindo o conteúdo pra plástico, vidro ou louça, nesta ordem.

E, dos bombados 60 segundos tão valorizados no pregão, por enquanto, é só.

FECHANDO

Incorporado à mesa de Firmo de Castro, com Heloísa, cunhada Lúcia Melo e Mônica Arruda, À Leste do Éden.

Jorginho Albuquerque fez papo crescer tanto, que só acabou quando restô do Ideal baixou portas.

TEMPÃO

Até hoje, melhor lagosta que comi no Cumbuco foi logo no começo da minha chegada, fazendo uma penca de anos.

Quem preparou, Neide, mulher do Carlito.

PERÍCIA

Esplêndido, o flagrante colhido do Réveillon na Praia de Iracema pelo talento evidente de Gentil Barreira.

Valendo-se do alto do LC Corporate Green Tower do Luciano Cavalcante.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 10 de janeiro: Lectícia Pequeno, entre outras vantagens, é filha dos inesquecíveis dr Luiz França, um dos meus leitores mais atentos, e Dulce, uma Pontual de Pernambuco .... Frederico (Fred) Pinto, sucesso do show-business, se divide, ou dividia, entre o Ceará e os States.

