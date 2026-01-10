A boa dica

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Minuto na Bolsa: Bom para a próstata, até mesmo evitando câncer, o tomate tem a mania de prejudicar os rins.
Num coquetel, quando passa a bandeja dos drinques, nunca diga que não está podendo beber, porém, que aceitará mais tarde.
Estou servido, que é pra mesa, e nunca estou satisfeito, que se presta mais a assunto de cama.
Na apresentação, a pessoa mais jovem é introduzida à mais velha, a menos importante à mais importante, e o plebeu, ao nobre.
Lata aberta não se deixa em geladeira, transferindo o conteúdo pra plástico, vidro ou louça, nesta ordem.
E, dos bombados 60 segundos tão valorizados no pregão, por enquanto, é só.
Incorporado à mesa de Firmo de Castro, com Heloísa, cunhada Lúcia Melo e Mônica Arruda, À Leste do Éden.
Jorginho Albuquerque fez papo crescer tanto, que só acabou quando restô do Ideal baixou portas.
Até hoje, melhor lagosta que comi no Cumbuco foi logo no começo da minha chegada, fazendo uma penca de anos.
Quem preparou, Neide, mulher do Carlito.
Esplêndido, o flagrante colhido do Réveillon na Praia de Iracema pelo talento evidente de Gentil Barreira.
Valendo-se do alto do LC Corporate Green Tower do Luciano Cavalcante.
Sábado, 10 de janeiro: Lectícia Pequeno, entre outras vantagens, é filha dos inesquecíveis dr Luiz França, um dos meus leitores mais atentos, e Dulce, uma Pontual de Pernambuco .... Frederico (Fred) Pinto, sucesso do show-business, se divide, ou dividia, entre o Ceará e os States.
"SUPONHO QUE ME ENTENDER NÃO É UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA, E SIM DE SENTIR, DE ENTRAR EM CONTATO. OU TOCA, OU NÃO TOCA"
