Ciência da introdução

Foto: acervo pessoal ￼VT introduziu grande Lacerda

Fui apresentado ao então homem mais rico do Ceará, Pedro Philomeno, no aniversário de Edmilson Pinheiro no Rancho Alegre.

A Tereza e Didu de Souza Campos, o Casal 20, por Paulo Fernando Marcondes Ferraz, no Fleg da Siqueira Campos, um dos melhores bares que o Rio já teve.

A Ademir Marques de Menezes, artilheiro-mor do Mundial de 50, na principiante Beira Mar, em Fortaleza.

Ao então deputado Virgílio Távora, no casamento da filha do Jonas Carlos, Erivan, com Antônio Guilherme.

A Obdulio Varela, em sua modesta casa no arrabalde de Montevidéu.

Ao prefeito Acrísio Moreira da Rocha, em almoço do Rancho Alegre.

A Wilson Simonal, melhor cantor do Brasil como colocação de voz, na noite paraense.

Ao prefeito do Rio de Janeiro, Sá Freire Alvim, quando acompanhei as candidatas ao Miss Brasil, em visita à Sua Excelência.

A Genaro de Carvalho, maior tapeceiro do Rio, em seu estúdio na Bahia.

Ao ministro da Educação Clóvis Salgado, por Antônio Albuquerque, da ABA Film, no Náutico.

A meu primeiro anfitrião carioca, José Maria Vidal, por Adrísio Câmara, no Maguari.

A Manoel Porto, meu primeiro presidente no Ideal, quando o procurei no Edifício Pajeú, pedindo convite para a estreia da Orquestra Feminina Carmem Carvalhedo, no que fui atendido.

A Dom Hélder, em casa de Zenilo Almada, na Tibúrcio Cavalcante.

A Ivone Lopes, pró-cearense de Cascavel, no Jubileu de Ibrahim Sued, no Copacabana Palace.

A Eduardo Tapajós, pedindo hospedagem no Hotel Glória.

A Edson Queiroz, que se fazia acompanhar do pai Genésio, por Lustosa da Costa, no Náutico.

Ao embaixador João Dantas, diretor do Diário de Notícias do Rio, quando o recebi no aeroporto, vindo para a primeira posse de Virgílio Távora no Governo.