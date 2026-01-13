Gonzaga Mota: recluso, mas produtivo

Foto: FÁBIO LIMA Gonzaga Mota, ex-governador

Gonzaga Mota, que por motivo altamente superior, hoje em dia só sai de casa pra missa aos domingos.

Tem nada mais, nada menos, que quatro livros acabadinhos da Silva, pra lançamento neste dois mil e vinte e seis.

O autor não foi localizado, facilitando a nomeação dos títulos.

A propósito, na posse de Siloneides Mesquita na Academia Ipuense de Letras e Ciências, próximo sábado.

A presidente reconduzida liderará a décima sexta edição da revista da entidade.

Aliás, no fim de semana, aconteceu em Quixadá o XXX Encontro dos Profetas da Chuva, que tem como único sobrevivente dos pioneiros Paulo Costa.

Foto: acervo pessoal Narcélio Miranda, que passou duas semanas sem participar da Confraria dos Ciços, teve no retorno, entre outros, Paulo Carapeba e Thomaz Pompeu

DE PAI PRA FILHO

No Cumbuco, prazerosamente compareci ao Jubileu de Ouro de Eduardo, que seguiu a trilha médica do pai, Leopoldo.

SOBRE AS ONDAS

Locador de uma das mais polpudas bancas de Brasília, passando férias aqui, dr Estenio Campelo esnobou a cidade no fim de semana.

Deixando-se ficar completamente em Porto das Dunas, com mulher e filho.

PRESTEZA

Numa das últimas baixadas da TAP em Fortaleza, passageiros frentistas aplaudiram atuação da comissária Andreia.

Que, por sinal, fisionomicamente, tem tudo a ver com saudosa Celina Queiroz.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 13 de janeiro: Paulo Elpídio Menezes, que foi reitor da Federal .... Ana Lúcia Montenegro, pioneira da ONG Sorriso Colgate .... Leonardo Farias, varão do promoter Roberto .... Jorge Wanderley, do clã Apiguana.

BON MOT