Ivens Dias Branco Jr celebra meu Jubileu em Lisboa

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Resumo
A celebração ocorreu em uma ceia de Ano Novo no Hotel Ritz.
O evento reuniu familiares e amigos, incluindo a nova geração da família Dias Branco-Pimentel.
Um texto adicional critica a pizza de forno, defendendo apenas a pizza à lenha.
Resumo
Em Lisboa, Ivens Dias Branco Júnior inscreveu-se brilhantemente na história do meu Jubileu.
Reunindo para a Ceia de Ano no Hotel Ritz, cujo nome foi americanizado para Four Seasons.
Ao lado de Morgana e da nova geração, teve à mesa representante civil, Sebastião Arraes
Incluindo bela Lissa, varoa do clã Dias Branco-Pimentel, que fazia acompanhar do namorado Samuel, aliás, irmão Luca estava também aparceirado, Raíssa.
Animação empalmou e o que foi servido, a partir, naturalmente, da champanhota, só mereceu encômios.
O que aconteceu foi um Réveillon realmente festivo, pois valeu estado de espírito geral.
Pizza só vale se for à lenha.
Pois de forno, sem ser, mais cheira a bolo.
Na recente revoada por Além-do-Arco-Íris, tive boa companhia.
O Maratonista da Raia 80, de Eduardo Fontes, que reverenciou o pioneiro da radiofonia cearense, João Dummar, e seu filho médico, que escreveu homenageando o pai, que criou a Ceará Rádio Clube.
Na realidade, não sou Fortaleza nem Ceará.
Sou bem mais os Pontistas do Sérgio.
Quarta, 14 de janeiro: Cláudio Dias Branco, versão moedora do supergrupo .... Erick Guimarães, nosso companheiro aqui de O POVO .... José Carlos Girão, neto nominado do meu preclaríssimo amigo Jonas Carlos da Loteria.
"ESCAVA DENTRO DE TI. É LÁ QUE ESTÁ A FONTE DO BEM, E ESTA PODE JORRAR CONTINUAMENTE, SE A ESCAVARES SEMPRE"
