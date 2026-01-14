Ivens Dias Branco Jr celebra meu Jubileu em Lisboa

Resumo Ivens Dias Branco Júnior comemorou seu Jubileu em Lisboa.

A celebração ocorreu em uma ceia de Ano Novo no Hotel Ritz.

O evento reuniu familiares e amigos, incluindo a nova geração da família Dias Branco-Pimentel.

Um texto adicional critica a pizza de forno, defendendo apenas a pizza à lenha.



Em Lisboa, Ivens Dias Branco Júnior inscreveu-se brilhantemente na história do meu Jubileu.

Reunindo para a Ceia de Ano no Hotel Ritz, cujo nome foi americanizado para Four Seasons.

Ao lado de Morgana e da nova geração, teve à mesa representante civil, Sebastião Arraes

Incluindo bela Lissa, varoa do clã Dias Branco-Pimentel, que fazia acompanhar do namorado Samuel, aliás, irmão Luca estava também aparceirado, Raíssa.

Animação empalmou e o que foi servido, a partir, naturalmente, da champanhota, só mereceu encômios.

O que aconteceu foi um Réveillon realmente festivo, pois valeu estado de espírito geral.

FRACA DE ODOR

Pizza só vale se for à lenha.

Pois de forno, sem ser, mais cheira a bolo.

IN MEMORIAM

Na recente revoada por Além-do-Arco-Íris, tive boa companhia.

O Maratonista da Raia 80, de Eduardo Fontes, que reverenciou o pioneiro da radiofonia cearense, João Dummar, e seu filho médico, que escreveu homenageando o pai, que criou a Ceará Rádio Clube.

CATIVO

Na realidade, não sou Fortaleza nem Ceará.

Sou bem mais os Pontistas do Sérgio.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 14 de janeiro: Cláudio Dias Branco, versão moedora do supergrupo .... Erick Guimarães, nosso companheiro aqui de O POVO .... José Carlos Girão, neto nominado do meu preclaríssimo amigo Jonas Carlos da Loteria.

BON MOT