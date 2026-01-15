Foto: acervo pessoal EDITOR e coletora do Sociedade Cearense, Érica Maciel

Estive na LCR, quitando com devida antecipação, como sempre faço, a edição do Sociedade Cearense.

Que há muitos anos é editado pela equipe liderada pelo Pedro Galvão.

Que, por sinal, não dá nenhum cuidado em relação à costumeira perfeição do trabalho.

O Livro da Nata circula de dois em dois anos, dando assim enorme força às mensagens veiculadas pelos protagonistas.

Foi dada a ideia, imediatamente estudada, da capa se referir ao Jubileu do editor, que sou eu mesmo.

E os verbetes são todos inseridos no melhor do melhor da sociedade e nos pilares do empresariado.

Foto: acervo pessoal No Super-Jubileu, Germano Albuquerque e Bruno Queiroz ladeiam diretor jurídico do Detran, Marcos Macêdo

LENHA

Reapareci no Pátio Andaluz.

Onde chef, apelidado Prefeito, produz única pizza possível.

PALAVRA LONGA

Padre Carlos Antônio, que veio do Piauí celebrar vespertina dominical na Matriz da Tabuba.

Gastou muito mais tempo no sermão que na viagem.

AOS MORTOS-VIVOS

Em seu último, O Maratonista da Raia 80, Eduardo Fontes saudou.

Reitor Martins Filho, jornalista Dorian Sampaio e a Mulher do Século, Beatriz Philomeno.

FORAM VISTOS

Cedo da manhã, no Delitália, Bob Sales, que forma com Nazaré duo perfeito Ceará-Pará .... No Cumbuco, Eliane e Jurandir Picanço, cujo pai, de quem herdou nome, foi principal fundador da Faculdade de Medicina .... No Icaraí altaneiro, cearense Rogério Vasconcelos e mulher florianopolizana Marinita.

BON MOT