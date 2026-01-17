Jubileu de Jonas Becker

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Jubileu Rubi de Jonas Becker venceu até um suposto arco-íris, aliás, muito apropriadamente.
Pois, abrindo ao meio-dia, não encontrou outra direção que não fosse seguido prolongamento.
Dando à animação permanentes giros em torno da piscina, que centraliza o meio ambiente quase em forma de intermediação.
Assim, quando atingiu a meia-noite, nataliciante sentiu que não haveria outro jeito, a não ser mandar a banda seguir em frente.
Dobrando o cachê da moçada até as duas da matina, sempre efervescente.
Até a feijoada apresentou novidade, pois anfitriolas Nádya Cabral e Naiana tiveram a ideia de adoçá-lá com caranguejo.
O avião é o meio de transporte mais rápido existente.
Só não para o Prêmio Vitória da TAP, para o qual venho me inscrevendo faz anos, sem ouvir o zumbido.
Mesmo lá fora, não perdoo pizza de forno.
Que mais se presta pra bolo.
Meu Jubileu foi brilhante.
Aliás, ainda está sendo.
Sábado, 17 de janeiro: Tobias Sydrião, que vem a ser parente do Jório da Escóssia via Maria Teresa .... Viviane Miranda, irmã da Vânia Canamary .... José Almeida Leite, que assinou o melhor óleo do Ugarte.
"UM ESTÔMAGO VAZIO NÃO TEM OUVIDOS"
