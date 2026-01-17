Jubileu de Jonas Becker

.

Jubileu Rubi de Jonas Becker venceu até um suposto arco-íris, aliás, muito apropriadamente.

Pois, abrindo ao meio-dia, não encontrou outra direção que não fosse seguido prolongamento.

Dando à animação permanentes giros em torno da piscina, que centraliza o meio ambiente quase em forma de intermediação.

Assim, quando atingiu a meia-noite, nataliciante sentiu que não haveria outro jeito, a não ser mandar a banda seguir em frente.

Dobrando o cachê da moçada até as duas da matina, sempre efervescente.

Até a feijoada apresentou novidade, pois anfitriolas Nádya Cabral e Naiana tiveram a ideia de adoçá-lá com caranguejo.

VAGAROSO

O avião é o meio de transporte mais rápido existente.

Só não para o Prêmio Vitória da TAP, para o qual venho me inscrevendo faz anos, sem ouvir o zumbido.

LENHA NELA

Mesmo lá fora, não perdoo pizza de forno.

Que mais se presta pra bolo.

MODÉSTIA À PARTE

Meu Jubileu foi brilhante.

Aliás, ainda está sendo.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 17 de janeiro: Tobias Sydrião, que vem a ser parente do Jório da Escóssia via Maria Teresa .... Viviane Miranda, irmã da Vânia Canamary .... José Almeida Leite, que assinou o melhor óleo do Ugarte.

BON MOT

