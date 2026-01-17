Foto: acervo pessoal Zózimo na primeira juventude

Selecionei algumas das melhores criações do meu particular amigo Zózimo Barrozo do Amaral, que ocupou linha de frente numa das mais brilhantes fases do Jornal do Brasil.

Jacinto de Thormes via a sociedade no Vogue, que no dia em que estreei aqui, na Gazeta, pegou fogo, matando cinco.

Ibrahim Sued auscultava o movimento desde o Golden Room do Copacabana Palace, e então surgiu Zózimo, que pilotava, sobretudo, no Antonio's do Leblon.

O amigo cambaleante saiu do Antonio's amparado por Carlinhos Oliveira e sugeriu: Vamos tomar um táxi? Resposta do jornalista: É melhor não tomar, pois não convém misturar.

Em almoço com executivos de uma multinacional, o prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, mais uma vez exibiu com grande desembaraço seu ecletismo em matéria de preferência etílica.

Alegando, inicialmente, que não pretendia tomar nada, o protagonista ascendeu, inicialmente, experimentar um aperitivo especial oferecido pelos anfitriões, só que gostou e bebeu tudo.

Em seguida, passaram ao vinho branco, que Jânio enrolou logo duas garrafas.

Na parte final, o edil transferiu suas atenções para a preferência que andava curtindo, o Vinho do Porto.

Para fechar, Jânio tomou uma generosa talagada de licor, mantendo sempre à distância a água mineral.

Cuidado com os cheiros. Não há nada mais furado do que ir ao banheiro passar perfume atrás da orelha. Contudo, na hora do lobo, o chiclete ajuda a cortar o bafo de álcool.

Problema de Brasília é o tráfico de influência. Quanto ao Rio de Janeiro, o problema é a influência do tráfico.

Zózimo jogava tênis, porém, não muito bem. Mesmo assim, chegou a pisar na quadra do Country, o clube mais fechado do Brasil.

O milionário Tony Mayrink Veiga deu à sua mulher, Carmem, um Maserati, uma jóia de automóvel, agora, a carroteca do casal em Paris inclui, também, um Rolls-Royce e uma Mercedes.

Um insistente solicitante de notas na coluna pediu mais uma. Ao telefone, Zózimo prometeu que poria na sexta. Só que se tratava da cesta do lixo.

Nova rica, servida de champagne, perguntou se era brut. Resposta: Não, é delicadíssima.

De Brigitte Bardot: Eu não sou mito, apenas uma jovem de boa família, extremamente bem comportada, que um dia virou as costas a todo o sistema de educação.



