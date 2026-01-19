A criação de uma coluna social

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Para conseguir que a Gazeta de Notícias, da qual redator-chefe, criasse uma coluna social.
Luiz Campos teve primeiro que vencer Olavo Araújo, que era o dono, e José Afonso Sancho, presidente.
Que eram contrários, por não querer ver o jornal metido em futilidades, ambos, porém, delegaram ao editor a decisão final.
Entretanto, Antônio Brasileiro, que era o vice, manteve-se irredutível, não admitindo de modo algum.
Daí nasceu meu nome de Brasileiro, pois o Luiz quis compensar o cansaço, por ter saído rouco da discussão com o tio do Lúcio Alcântara.
Gostaria de acrescentar que Antônio Brasileiro foi o primeiro a reconhecer a força leitoral do Degas aqui, e daí então passou-se para o meu lado.
Henrique Alcântara e Érica Maciel estiveram reunidos comigo.
Especialmente para o delineamento dos verbetes da próxima edição do Sociedade Cearense.
Clube da Polícia Federal do Cumbuco dividido.
De um lado, movimento, do outro, paralisação.
Os herdeiros do grande César Ritz fecharam três dos cinco, Londres, Paris e Madri.
Barcelona e Lisboa rodaram, recebendo outros nomes nas antigas edificações.
Segunda, 19 de janeiro: Jorge Otoch Sobrinho, que matrimoniou uma Jereissati .... Jaqueline Sá Cavalcante, gaúcha de nascimento, primeira-dama do Farias Brito .... Igor Queiroz Barroso, bisneto, pois de personalidades indiscutíveis, governador Parsifal Barroso e empresário Edson Queiroz .... Francisco Mattos Brito.
"O dia de amanhã ninguém usou. Pode ser seu."
(Pagano Sobrinho)
"O dia de amanhã ninguém usou. Pode ser seu."
(Pagano Sobrinho)
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.