A criação de uma coluna social

Foto: acervo pessoal Luiz Carlos Queiroz e João Augusto Paiva, na tarde que anoiteceu e amanheceu, no reduto Bachá-Cabral cumbucano

Para conseguir que a Gazeta de Notícias, da qual redator-chefe, criasse uma coluna social.

Luiz Campos teve primeiro que vencer Olavo Araújo, que era o dono, e José Afonso Sancho, presidente.

Que eram contrários, por não querer ver o jornal metido em futilidades, ambos, porém, delegaram ao editor a decisão final.

Entretanto, Antônio Brasileiro, que era o vice, manteve-se irredutível, não admitindo de modo algum.

Daí nasceu meu nome de Brasileiro, pois o Luiz quis compensar o cansaço, por ter saído rouco da discussão com o tio do Lúcio Alcântara.

Gostaria de acrescentar que Antônio Brasileiro foi o primeiro a reconhecer a força leitoral do Degas aqui, e daí então passou-se para o meu lado.

EM VOGA

Henrique Alcântara e Érica Maciel estiveram reunidos comigo.

Especialmente para o delineamento dos verbetes da próxima edição do Sociedade Cearense.

LESTE-OESTE

Clube da Polícia Federal do Cumbuco dividido.

De um lado, movimento, do outro, paralisação.

REBATISMO

Os herdeiros do grande César Ritz fecharam três dos cinco, Londres, Paris e Madri.

Barcelona e Lisboa rodaram, recebendo outros nomes nas antigas edificações.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 19 de janeiro: Jorge Otoch Sobrinho, que matrimoniou uma Jereissati .... Jaqueline Sá Cavalcante, gaúcha de nascimento, primeira-dama do Farias Brito .... Igor Queiroz Barroso, bisneto, pois de personalidades indiscutíveis, governador Parsifal Barroso e empresário Edson Queiroz .... Francisco Mattos Brito.

BON MOT

"O dia de amanhã ninguém usou. Pode ser seu." (Pagano Sobrinho)



