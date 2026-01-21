Zé Tarcísio: memórias afetivas

Foto: Bárbara Moira Zé Tarcísio: exposição marca os 80 anos de vida e os 60 de carreira

Comandante-em-chefe de O POVO da Tarde, Maísa Vasconcelos, enfatizou na pauta precisa o partinte Zé Tarcísio.

Que chegou, inclusive, a morar em Paris, oportunidade em que foi apadrinhado pelo grande Antônio Bandeira.

A propósito, dele ganhei um terno presente, que nunca mais saiu da parede do meu quarto.

Trata-se, no caso, de um Carlos Lacerda quando menino, que ele deve ter recebido do próprio jornalista.

Aliás, vale contar que, estando uma noite em Canoa Quebrada, resolvemos, o bicampeão de Motocross Wanderley Barreto, sua mulher Bia e eu, visitar o ateliê do artista.

Cuja casa ribeirinha estava fechada, pois viajara, mas tivera cuidado de deixar o som aberto, significando vida.

Foto: acervo pessoal Com Marcos Bandeira, que me saudou em nome da Banda Mel

MAIS

Em vias de iniciar, novo residencial cumbucano.

Esquinante da Rua F com Central.

LACUNA GRANDE

Partiu Maurício Leal.

Dos filhos de Sílvio, o que mais acompanhava o pai nas noitadas imperdíveis.

BANCO DE ESCOLA

Edgarzinho Sá partiu ano passado na qualidade de fazendeiro.

Tendo sido o indutor de meu vestibular de Direito.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 21 de janeiro: Antônio Filgueiras Lima, hoje titular do Lourenço Filho .... Sebastião Arraes, excelente companheiro do Réveillon na patota Dias Branco .... Marisa Benevides, mulher do Maurinho, caçula do Fernando Santa Cruz, uma marca de saudade .... Manoel Cardoso Linhares, uma das peças vivas do turismo nacional .... Eugênio Porto Filho, descendente do meu primeiro presidente no Ideal, Manoel Gentil .... Capitão Wagner.

BON MOT

"O COMPORTAMENTO HUMANO FLUI DE TRÊS FONTES PRINCIPAIS: DESEJO, EMOÇÃO E CONHECIMENTO" Platão



