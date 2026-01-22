Como deve ser

Foto: acervo pessoal Menino Camurça e Joaquim Gadelha, que tanto agitaram Fortaleza, reaparecem juntos na ressaca carnavalesca do BNB, 28 de 2

"O que vai ser?", esse é o modo mais adequado do dono da casa ou garçom perguntar ao convidado, ao invés de "o que vai beber?".

Ninguém deve trabalhar gripado, garçom, então, nem ouvir falar, tem de ficar em casa, usufruindo da cama e vitamina C.

Horário do jantar: Se você convida pras oito, tem que chamar pra mesa às nove.

Nos cumprimentos nupciais, aos noivos se deseja felicidade, e a seus pais, daremos os parabéns.

Tu ou você? Tanto faz, dependendo da intimidade de quem envia com quem recebe, não pode é começar com tu e mudar pra você no meio da missiva, ou vice-versa.

Ao primeiro sinal de batizado, dono da casa ordena recolhimento de todo o uísque.

TORRÃO

Julie Schmit, pimpolha dos cônsules de Luxemburgo no Cumbuco, voltou.

Especialmente pra se formar em Bioquímica.

CRISTÃO

Hoje, em Nossa Senhora de Lourdes, missa por Maurício Leal.

Que partiu com tudo para ganhar os Céus.

DIA DE HOJE

Centenário do Mercadinhos São Luiz.

Festejado no RioMar.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 22 de janeiro: Luiz Pontes, que, quando presidente da Assembleia, teve ensejo de reverenciar José Raymundo Costa de O POVO .... Natália Aragão, ex-sra Lage .... Alisson Alencar David, tenente-coronel ....João Santa Cruz, um dos proventos de Vicência Meireles .... Charliane Benevides .... Armando Diógenes.

