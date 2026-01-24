Compañeros de mi vida

Foto: acervo pessoal No Rei do Bacalhau varjoteano, o bom portuga André Rosa, Emília Patrício e seu filho Frederico Campelo, em pleno percurso da rota medicina

José Hugo Machado, o Reconstrutor de Lisboa, com Manoel, o motorista de sua Mercedes, sempre à minha disposição, desde chegar ao aeroporto .... Sílvia e Flávio Macêdo, com escala em Manaus, rumo ao Acre, para a posse do governador, sobrinho e primo.

Papo, todas as tardes, no bar do Hotel Amazonas, com aquele que é considerado Pelé anterior a Pelé, Leônidas da Silva .... Redes brancas de varanda armadas na fazenda de Jeová Costa Lima, em Russas, especialmente para abrigar Manoelito Eduardo e seu pessoal do Tele-Crasa.

Circulada pela noite parisiense com PH, o colunista maranhense, que ainda continua, só que apenas digital .... Levado pelo entalhador Batista e sua linda mulher Mady, escritora e pintora, pra conhecer Teresópolis, Friburgo e, sobretudo, Cabo Frio.

Pernoite com César Coelho e Frota Neto sob o barulho da queda d'água do Tururu, nos arredores de Uruburetama, levados pelo candidato (a deputado) Dorian Sampaio .... Saindo de tarde do Ideal, mediante nosso uísque favorito, Dimple, na primeira baixada do irmão civil Josué de Castro em Orós.

Roda de Orlandino Rocha, apelidado de Beti, de O Cruzeiro, nos fins de tarde de segunda a sexta, no bar do Copacabana Palace, e aos sábados, na pérgula do então principal hotel brasileiro .... Almoço em casa da Miss Brasil Terezinha Morango, que teve aqui um namorico com nosso melhor partido, José Alcy Siqueira.

Andanças pela noite carioca com maranhense Fernando Lopes, que cobria vida noturna sempre apaixonado pela Eliana Pittman, filha do saxofonista Rocker Pittman .... Após passar pela casa campestre do banqueiro Adolfo Gentil, ele, Lurdes e eu desaguamos na Barra da Tijuca, onde tracei as maiores ostras de minha vida.

Um dia inteiro em Salvador, com Venâncio Jr, que trabalhou aqui, na Varig, com direito a visitação ao ateliê do maior tapeceiro do Brasil, Genaro de Carvalho .... Almoço no Real Astória da Avenida Atlântica, em torno do grande Jacinto de Thormes, que muitos diziam filho do Rei renunciante da Inglaterra com sua mãe, Negra Bernardes, musa da sociedade brasileira, acompanhado por Humberto Barreto, Hermenegildo Sá Cavalcante e Antenor Barros Leal.

Viagem de ônibus com Luiz Frota a Caxias, no Estado do Rio, onde ele tinha promovido um bingo em parceria com a mulher do prefeito .... Um dos últimos pernoites na casa antiga de Eugênio Porto do Amaral, de quem José Macêdo comprara, no Canhotinho.



