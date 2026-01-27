Saber envelhecer, segundo dom Helder Câmara

Foto: Divulgação Dom Hélder Câmara

Dom Helder Câmara nasceu em Fortaleza, no dia 7 de fevereiro de 1909, na casa da Rua da Misericórdia, 243, hoje, Rua Dr João Moreira.

Sobre o envelhecer, o santo cearense escreveu: Agora, que a velhice começa, preciso aprender com o vinho.

A melhorar envelhecendo e, sobretudo, a escapar de, envelhecendo, virar vinagre.

É tão importante saber envelhecer! Saber descobrir o encanto de cada idade!

Sem dúvida, há limitações que a velhice traz... mas, feliz de quem envelhece como frutas que amadurecem sem travos...

Feliz de quem envelhece por fora conservando-se bom por dentro: crescendo em compreensão para com tudo e para com todos.

Foto: acervo pessoal Oto e Guida de Sá Cavalcante, com genro Guilherme Guerra, neto Mateus e filha Paula, residentes em São Paulo

RECOMPONDO

Na dissertação feita pela coluna sobre os parceiros do grande advogado Estenio Campelo, escapou um.

Trata-se, no caso, do Ivanildo, que dorremizava as tertúlias do Maguari.

PORTA ABERTA

Agradecer do Flávio Barreto, ex-presidente da Academia de Engenharia.

Sobre nota dada aqui, citando Humberto Esmeraldo, o homem que me ensejou entrevistar o general Ernesto Geisel.

JUSTO

Encontro o construtor Deda Gomes, que voltou a morar aqui.

E merece o Mérito Caucaiense, pelo Residencial Wai-Wai, que abriu o Cumbuco para as praias do oeste mais distante.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 27 de janeiro: Carmen Lúcia Dummar, ex Azulay, atual presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão .... Cláudio Targino, da Colonial .... Gabriela de Castro, que foi uma das principais amigas da saudosa Sílvia Macêdo .... Bruno Marques.

