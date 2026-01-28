Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Concluindo o que dom Helder escreveu sobre o tema envelhecer: Sempre mais no amor de Deus e no amor ao próximo.
Quem conserva acesa a sua chama, quem mantém entusiasmo pelo que faz, quem sente razões para viver, pode ter o rosto cheio de rugas e a cabeça branca, porém, é jovem!
Quem não entende a vida e não descobre razão para viver, e não vibra, não se empolga, pode ter vinte anos, mas já envelheceu!
Qualquer que seja a sua idade, guarde estes pensamentos: - O importante não é viver muito ou viver pouco, todavia, realizar na vida o plano para o qual Deus nos criou.
- As rosas, a rigor, vivem um dia. Porém, vivem plenamente, porque realizam o destino da graça e de beleza que vêm tratar na terra.
- Se sentirem que os anos passam e a mocidade se vai, peçam a Deus, para si, e para os que se tornam menos jovens, a graça de envelhecer como os vinhos envelhecem, tornando-se melhores.
Segunda, aconteceu reunião da Academia Cearense da Língua Portuguesa.
Que dispõe de cinco vagas para quatro pretendentes, Elvira Drummond, Nilson Ferreira, Patrícia Holanda, Raul Costa.
No Cine Teatro São Luiz, by Fagner.
Honório Pinheiro, que foi presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e sua mulher Carla, naturalmente, primeira-dama.
Silvinha e Antenor Barros Leal, do Ceará desaguaram em Búzios.
Fugindo da calorice carioca.
Quarta, 28 de janeiro: Marcelo de Castro, que Branca e Josué fizeram afilhado do avô patriarca .... Ana Roberta Leite Pequeno, nascida Lauriston .... Carlos Eduardo Nobre, veicularista da zona norte.
"O AMIGO DEVE SER COMO O DINHEIRO, CUJO VALOR JÁ CONHECEMOS ANTES... "
