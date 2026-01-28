Logo O POVO+
A graça de envelhecer como os vinhos
Foto de Lúcio Brasileiro
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Ainda dom Helder Câmara sobre envelhecer, afinal o pastor nunca é demais
Dom Helder Câmara, ex-arcebispo de Olinda e Recife (Foto: Marcel Antonisse/Wikimedia Commons)
Concluindo o que dom Helder escreveu sobre o tema envelhecer: Sempre mais no amor de Deus e no amor ao próximo.

Quem conserva acesa a sua chama, quem mantém entusiasmo pelo que faz, quem sente razões para viver, pode ter o rosto cheio de rugas e a cabeça branca, porém, é jovem!

Quem não entende a vida e não descobre razão para viver, e não vibra, não se empolga, pode ter vinte anos, mas já envelheceu!

Qualquer que seja a sua idade, guarde estes pensamentos: - O importante não é viver muito ou viver pouco, todavia, realizar na vida o plano para o qual Deus nos criou.

- As rosas, a rigor, vivem um dia. Porém, vivem plenamente, porque realizam o destino da graça e de beleza que vêm tratar na terra.

- Se sentirem que os anos passam e a mocidade se vai, peçam a Deus, para si, e para os que se tornam menos jovens, a graça de envelhecer como os vinhos envelhecem, tornando-se melhores.

No centenário do Mercadinhos São Luiz, Andréa e seu pai Edilmo Cunha, Leillianne e Alexandre Pereira (Foto: acervo pessoal)
CABE MAIS UM

Segunda, aconteceu reunião da Academia Cearense da Língua Portuguesa.

Que dispõe de cinco vagas para quatro pretendentes, Elvira Drummond, Nilson Ferreira, Patrícia Holanda, Raul Costa.

PLATEIA

No Cine Teatro São Luiz, by Fagner.

Honório Pinheiro, que foi presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e sua mulher Carla, naturalmente, primeira-dama.

BONS VENTOS

Silvinha e Antenor Barros Leal, do Ceará desaguaram em Búzios.

Fugindo da calorice carioca.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 28 de janeiro: Marcelo de Castro, que Branca e Josué fizeram afilhado do avô patriarca .... Ana Roberta Leite Pequeno, nascida Lauriston .... Carlos Eduardo Nobre, veicularista da zona norte.

BON MOT

"O AMIGO DEVE SER COMO O DINHEIRO, CUJO VALOR JÁ CONHECEMOS ANTES... " Sócrates

