Barrados no Baile

Barrados do Baile: Naqueles tempos, quase todo domingo, eu subia pro Garrote, visando almoçar com meus amigos, os Viana.

Um dia, conversando com Ernani, lhe dei a ideia de promover um encontro com ex-companheiros do Partido Social Democrático.

O tempo passou, e, muitas semanas depois, numa noite de sábado, recebi um emissário do Garrote, que o Ernani mandara avisar que o almoço seria domingo seguinte.

Achei estranho, pois eu seria o organizador, e estava sendo avisado na véspera.

Ainda assim, compareci, e logo entendi o motivo de eu ter ficado à margem da elaboração.

Notando ausências de Armando Falcão, Paes de Andrade e Vicente Augusto, é que o anfitrião não programara os três colegas com quem não simpatizava, e sabia que, eu à frente, incluiria o trio.

DEVAGAR

Um horror, a demora do Bradesco-Assunção, para despacho da solicitação de talões.

Daí, ter ganho o apelido de Cheque Tartaruga.

SÍTIO NOVO

Com a parceria de Emília e André Rosa e infalível Ecilda Girão, Wilma Patrício levou a Quarta Santa da Varjota pro Carneiro do Ordones da Azevedo Bolão.

Aliás, ia esquecendo de dizer que eu também me desloquei.

ROTATIVA

Lustosa da Costa volta circunstancialmente às lides da imprensa, que ele tanto valorizou.

Com esta coluna divulgando algumas de suas tiradas mais consagradoras.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 31 de janeiro: Ivete Ramalho, mulher do Stélio .... Suely Kubrusly, braçante do dr Álvaro Andrade no Crio .... Etevaldo Nogueira, que num AAAA do Cláudio Aguiar chorou em meu ombro a partida do pai extremado .... Sílvia Fiúza, nora da inesquecível Ignez.

BON MOT